ما هي المستندات المطلوبة للتقديم على نفقة بنك ناصر الاجتماعي للمطلقات.. شرح بالتفصيل

في الوقت الذي كثرت فيها حالات الطلاق في جميع أنحاء الدولة المصرية يحاول بنك ناصر الاجتماعي مساندة المطلقات لعيش حياة كريمة بعد الانفصال عن أزواجهم وفقدان مصدر الدخل، وذلك من خلال قيام بنك نصر بتنظيم الأنشطة الخاصة بالتكافل الاجتماعي والتي تفيد المطلقات بشكل خاص والأسرة بشكل عام، كما أوضح بنك ناصر الاجتماعي أن صندوق تأمين الأسرة الخاص بالبنك يركز على حماية الأسر المصرية من المخاطر التي قد تتعرض لها بعد فقدان مصدر النفقة، حيث يتم صرف نفقة إلى الأبناء والزوجة سواء صدر بها حكم قضائي مؤقت أو نهائي، ليتمكنوا من العيش وتسديد النفقات المطلوبة منهم شهرياً بعد تعرضهم للضرر.

صندوق تأمين الأسرة الخاص ببنك ناصر الاجتماعي:

أوضح رئيس الشئون القانونية في بنك ناصر الاجتماعي أن صندوق تأمين الأسرة الخاص بالبنك يقوم بصرف 75 مليون جنيه بشكل شهري، ويتم صرفها للأشخاص الذين يستحقون النفقة، كما أشار رئيس الشئون القانونية إلى أن عدد المستفيدين من الصندوق قد بلغ مؤخراً 450 ألف مستفيد، حيث أن عملية صرف النفقة تتم من خلال بعض الطرق تسهيلاً على المطلقات وجميع أفراد الأسرة، ويتم صرفها من خلال فروع البنك المتعددة في مختلف الأماكن حيث بلغ عدد الفروع حتى الآن 102 فرع، كما يتم الصرف أيضا من ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنك أو البنوك الأخرى ولكن سيتم خصم عمولة سحب، بالإضافة إلى إمكانية صرف نفقة بنك ناصر الاجتماعي من ماكينات فوري الموجودة بمعظم المحلات التجارية، وجاءت هذه الخطوة منعا لحدوث التزاحم والتكدس بين المواطنين أثناء عملية الصرف، للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد والأوبئة الأخرى.

الأوراق المطلوبة لنفقة بنك ناصر الاجتماعي للمطلقات:

1/ تقديم أصل الحكم القضائي الصادر عن محكمة الأسرة ويجب أن يكون بالصيغة التنفيذية للحصول على النفقة.

2/ تقديم صورة بطاقة الزوجة والزوج.

3/ تقديم شهادة ميلاد الأبناء بالكامل.

4/ أصل شهادة الإعلان عن الحكم وتكون بالصيغة التنفيذية.

5/ يجب تقديم صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج، والذي يحدد ذلك هو نوع القضية.

6/ تقديم شهادة استئناف الحكم الذي سيتم تنفيذه.

7/ عمل توكيل رسمي يحمل اسم رئيس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

8/ تقديم الرقم التأميني الخاص بالزوج والزوجة والأبناء ويجب أن يكون كمبيوتر، مع اسم الأم والرقم القومي الخاص بها.