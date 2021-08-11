ما هى شروط الحصول على الوحدات السكنية لأصحاب الإعاقة و ذوى الاحتياجات

تعمل جمهورية مصر العربية على توفير كافة الخدمات لجميع مواطنيها و توفير كافة طرق الدعم و جميع الاحتياجات اللازمة لهم عل كافة المستويات و الأصعدة سواء من الفئات المستحقة من الأصحاء و أيضاً أصحاب الإعاقات و ذوي الاحتياجات الخاصة و من أهم المتطلبات لهم تواجد وحدات سكنية، ففي سبيل المبادرة التي قام الرئيس السيسي بإطلاقها ” إسكان لكل المصريين” لكل من منخفضي و متوسطي الدخل و كذلك أصحاب الإعاقة، فبدأ المصريون بالعمل علي الحجز و شراء الكتيبات الخاصة بشروط الوحدات السكنية، و في المقال التالي سنعرف أهم الشروط اللازمة من أجل حصول أصحاب الإعاقات و ذوي الهمم و الاحتياجات الخاصة علي تلك الوحدات السكنية، و كذلك المستندات اللازمة للتقديم.

شروط الحصول على الوحدات السكنية لأصحاب الإعاقات و ذوي الاحتياجات الخاصة

قامت وزارة الإسكان داخل مصر بالإعلان عن توفير وحدات سكنية لأصحاب الإعاقات و ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل توفير كافة الاحتياجات السكنية لهم، و قامت بتخصيص نسبة حوالي خمسه بالمئة من إجمالي الوحدات السكنية لذوي الإعاقة و لكن من خلال تطبيق لعدد من الشروط الواجبة و إليك أهم هذه الشروط

ضرورة تواجد وثيقة إثبات حديثة لدرجة الإعاقة من المجالس الطبية المختصة او من اللجان الطبية العامة التابعة للحكومة.

القيام بدفع الخطورة الخاصة بالحجز للوحدة و يتم دفع هذا المبلغ مقدماً و القيام بدفع 405 جنيهاً مصرياً من أجل المصروفات الإدارية وذلك من خلال أي بريد آلي إلكتروني.

أن يكون المتقدم للحصول علي الوحدة السكنية من أبناء المحافظة أو من المدن التابعة لها، او حتي من العاملين بها، او من أصحاب الإقامة لمدة سنتين على الأقل.

أن يكون عمر المتقدم من أصحاب الإعاقة لا يقل عن واحد و عشرين عاماً، وألا يزيد عن 50 سنة.

عدم امتلاك عائلة أصحاب الإعاقة علي أي من الوحدات السكنية من ناحية التمليك أو الإيجار، أو الحصول علي اي من الأراضي سواء من المحافظة او وزارة الإسكان أو من الجهات الخاصة.

المستندات و الأوراق اللازم إحضارها من أجل الحصول علي الوحدات السكنية

من أجل حصول أصحاب الإعاقات و ذوي الهمم و الاحتياجات الخاصة علي الوحدات السكنية التي قامت وزارة الإسكان بتوفيرها، يجب عليهم توفير المستندات و الأوراق اللازمة ليتمكنوا من الحصول عليهم و إليك أهم هذه الأوراق