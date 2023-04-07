ما هو مرض شيرين الطحان | تفاصيل معاناتها قبل وفاتها

ظلت الفنانة المصرية القديرة الراحلة شيرين الطحان تعاني من الأمراض لفترة قبل وفاتها صباح اليوم الجمعة 7 مارس 2023 عن عمر يناهز 46 سنة، وكان المرض قد أبعدها عن الساحة ورقدت في سرير المعاناة حتى توفاها الله في يوم مبارك وفي شهر مبارك.

بدأت القصة عندما تعرضت الفنانة لوعكة صحية مفاجئة قبل 30 يوم من الآن، واعتقد الجميع أنها وعكة صحية طبيعية وستمر دون أي مشاكل، ولكن التحاليل والتقارير الطبية أثبتت عكس ذلك، حيث كانت التقارير تشير إلى خطورة الحالة وتمكن المرض من أنحاء جسدها.

ما هو مرض شيرين الطحان | تفاصيل

وكانت شيرين الطحان تعاني من مرض السرطان منذ سنوات طويلة ولكنها كانت تتلقى العلاج بشكل منتظم، وبعد استياء حالتها الصحية وتدهورها تم نقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة ودخلت في صراع جديد مع مرض السرطان، ورقدت 30 يوما في العناية المركزة.

أدت تداعيات المرض إلى حدوث مشاكل في القلب ومكونات والدم والبوتاسيوم وكذلك مشاكل في الرئتان، وبعد رحلة من المعاناة وفترة من الصراع والتحمل كان القدر أقوى من كل الظروف وكانت حكمة الله أن يتوفاها في أيام مباركة وفي يوم الجمعة.

نبذة قصيرة عن شيرين الطحان

جدير بالذكر أن شيرين الطحان من مواليد سنة 1976 ميلاديا، توفت عن عمر يناهز 46 سنة، تخرجت من جامعة القاهرة كلية التجارة واتجهت لمجال الفن عقب تخرجها، شاركت في عدة أعمال مميزة على مستوى الدراما كان آخرها مسلسل رمضان كريم 2017.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها الفنانة الراحلة ما يلي: (رَقْم مجهول “سنة 2012” – اسم مؤقت “سنة 2013” – الركين “سنة 2013” – السبع وصايا “سنة 2014” – رمضان كريم “سنة 2017”)، بجانب مشاركتها في أفلام (45 يوم – أعز أصحاب) سنة 2007 و 2009.