ما هو سر طلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي بعد ساعات من احتفالها منفردة بعيد ميلادها؟ وما هي ردود أفعال الجمهور؟

نشرت ياسمين عبدالعزيز على استوري حسابها على تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” رسالة إلى جمهورها، عبرت فيه عن حزنها الشديد بعد إسرافها في الحب، وذلك قبل ساعات قليلة من إعلان الانفصال رسميا بينها وبين الفنان أحمد العوضي، بعد قصة زواج وحب استمر لأربع سنوات.

الإسراف في الحب والطيبة

وقالت عبدالعزيز في الاستوري القصير “أكبر درس تعلمته بحياتي إنه المسرف بالطيبة والحب دايما خسران”.

وبعد هذه العبارة القصيرة المقتضبة، أعلنت ياسمين خبر انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

وكان أحمد العوضي قبل ساعات من الآن، قد نشر على حسابه على انستجرام، صورة مع زوجته حينها ياسمين، مهنئا لها بعيد ميلادها “كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي، العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح”.

لكن مع البحث والتقصي، لم تحتفل ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضي على حسابها على انستجرام، وكان آخر فيديو تفاعلي بينهما وهم يقضون وقتا ممتعا في الثامن من يناير الماضي (أسبوع)، وكتبت ياسمين على الفيديو “الخديوي ما يعملش الحركات دي، أنا الدادة دودي اعملها عادي”، وأتبعت ذلك بإيموشن ضحك.

وكان رد أحمد العوضي “طب ده كلام”، وكان احتفال ياسمين مع صديقتها “Mai Maher”.

بيننا كل الاحترام والتقدير

وبعد أن احتفلت ياسمين بعيد ميلادها دون مشاركة العوضي أي من منشوراتها على انستجرام، أعلنت أنه تم الطلاق بشكل رسمي بينها وبين العوضي، مع الاحتفاظ بكل الاحترام والتقدير بينهما، وكان ذلك قبل ساعات قليلة من الآن.

ردود الأفعال لمتابعي أحمد العوضي على انستجرام

وتفاعل نشطاء ورواد “انستجرام” على منشور العوضي بالاحتفال بعيد ميلاد زوجته حينها، الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وقالت صاحبة حساب «قلب الأم» قائلة “دلوقتي الأستاذة ياسمين كاتبة انكم اتطلقتوا، لا بلاش، أنتم حلوين مع بعض، ازاي يعني؟”.

وعلقت صاحبة حساب يدعى «هدير سعيد» وعبرت “يعني بالليل تعيد عليها، الصبح تطلقها، إيه ده في إيه؟”.

وردت صاحبة حساب «بريزالينا» على «هدير» وقالت “هي ما ردت عليه”، ودخلت «بوسي» وقالت “سبب قوي للطلاق”.