ما هو سبب حادثة تصادم القاهرة – اسكندرية الصحراوي اليوم؟.. “فيديو الحادثة”

انتشرت الأخبار منذ ساعات عن وقوع حادث تصادم على طريق مصر – اسكندرية الصحراوي اليوم السبت، حيث أشارت البيانات الأولية إلى وقوع حادثة تسببت في اشتعال عدد كبير من السيارات، وعلى الفور وجهت وزارة الصحة عدد كبير من عربات الإسعاف إلى موقع التصادم من أجل نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ويتم حاليا التحقق من أسباب الحادث.

صورة ميكروباص من حادثة مصر اسكندرية الصحراوي- تصوير شهود عيان منصة X

ما هو سبب حادثة طريق اسكندرية الصحراوي؟

أشار شهود عيان في موقع الحادثة إلى وقوع تصادم بين أتوبيس رحلات كبير مع عدد من السيارات على طريق مصر اسكندرية الصحراوي وذلك خلال ساعات الصباح الأولى حيث يرجع البعض أن سبب الحادثة هو شبورة كثيفة على الطريق هي السبب وراء تلك الحادثة، ولكن لم يتم التأكيد بعد حيث تقوم وزارة الداخلية والنيابة بالانتقال لمكان الحادث والتحقيق في سبب التصادم، وفور انتهاء التحقيقات سيتم إعلان بيان رسمي بأسباب تلك الحادثة.

حادث مروع بطريق "القاهرة-الإسكندرية" الصحراوي وإصابة 45 شخصًا كحصيلة أولية للحادث pic.twitter.com/Whh6pAhmAX — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 28, 2023

هل هناك ضحايا في حادثة طريق إسكندرية؟

بعد وقوع الحادث بدأت وزارة الصحة في إرسال سيارات إسعاف من أجل نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة، إذ أعلنت عن توجيه 20 سيارة لنقل المصابين، فيما أشار بيان أولي لوزارة الصحة عن وجود 32 وفاة جراء تلك الحادثة، وأشار بيان الوزارة عن وجود 63 حالات إصابة بسبب حادثة طريق اسكندرية الصحراوي.

فيديو حادثة طريق اسكندرية الصحراوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادث المأساوي الذي وقع في طريق مصر اسكندرية صباح اليوم السبت ويظهر اشتعال نيران عدد كبير من السيارات فيما توقفت حركة المرور على الطريق ويتم العمل من قبل الجهات الأمنية من أجل نقل المصابين إلى المستشفيات، وعودة العمل على الطريق مرة أخرى.

🛑 عاجل | حادث تصادم مأساوي وقع على طريق الإسكندرية القاهرة- الصحراوي، تسبب باحتراق عشرات السيارات ولم يتم الإعلان رسميا عن ضحايا. pic.twitter.com/mAY2kRgyY6 — Bakr Khallaf | أبوبكر خلاف (@bakr_khallaf) October 28, 2023

بيان وزارة الصحة عن الحادثة

أعلنت وزارة الصحة عن رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة من أجل استقبال المصابين من الحادثة، وتم نقل مصابي الحادث إلى مستشفى وادي النطرون ومستشفيات النوبارية الغربية، ويتابع الدكتور حسام عبد الغفار تبعات الحادثة من خلال الإدارة المركزية لوزارة الصحة، فيما تم الإعلان عن وصول ضحايا الحادث إلى 63 وفق آخر إحصاء لوزارة الصحة.

أين وقع الحادث؟

وقعت حادثة التصادم بين أتوبيس وعدد من سيارات الإسعاف على طريق مصر – اسكندرية الصحراوي وأشار بيان وزارة الصحة المصرية عن وقوع الحادث في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي في اتجاه القاهرة.