ما هو حمض الطرطريك؟ احد مكونات المشروب المثير للجدل على التواصل الاجتماعي
في الساعات الاخيرة، تداول رواد التواصل الاجتماعي مشروبًا جديدًا عل خلفية مقاطعة بعض المشروبات، احد مكوناته حمض الطرطريك وهو حمض عضوي موجود بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة والمشروبات، حيث أن حمض الطرطريك هو أحد أكثر الأحماض العضوية شيوعًا في العالم، وهو حمض عضوي بلوري أبيض له الصيغة الكيميائية C3H4O5، يمكن إيجاده في العديد من النباتات، وخصوصا في الموز والتمر الهندي، وهو أحد الأحماض الأساسية الموجودة في النبيذ، ويضاف حمض الطرطريك إلى الأغذية لإضفاء الطعم اللاذع، ويستخدم كمضاد أكسدة، كما ويوجد بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة والمشروبات، في المشروبات يستخدم حمض الطرطريك بشكل أساسي كمحمض، حيث أنه يضيف لها الطعم اللاذع، كما أنه يستخدم في بعض المشروبات كمثبط للنمو البكتيري.
تداول احد المشروبات على التواصل الاجتماعي
تدوال عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مشروب يحتوى على حمض الطرطريك وسط استفهام عن الحمض مما جعل حمض الطرطريك يتصدر ترند منصة اكس “تويتر سابقاً” خلال الساعات الاخيرة.
أمثلة على المشروبات التي تحتوي على حمض الطرطريك:
- المشروبات الغازية، مثل الكولا والصودا.
- العصائر، مثل عصير الليمون والبرتقال.
- النبيذ.
- خل التفاح.
- المخللات.
فوائد حمض الطرطريك في المشروبات:
- يضيف حمض الطرطريك الطعم اللاذع إلى المشروبات، مما يجعلها أكثر متعة للشرب.
- يساعد حمض الطرطريك في منع نمو البكتيريا في المشروبات، مما يساعد على إطالة عمرها الافتراضي.
- يساعد حمض الطرطريك في الحفاظ على استقرار المشروبات، مما يساعد على منع تغير مذاقها أو لونها.
حمض الطرطريك هو مادة غير سامة بشكل عام، ولكن يمكن أن يسبب تهيجًا للجلد والعينين والجهاز الهضمي إذا تم تناوله بكميات كبيرة، والجرعة المسموح بها من حمض الطرطريك هي 500 ملليغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا، قد يتفاعل حمض الطرطريك مع بعض الأدوية، مثل مضادات الحموضة وبعض الأدوية المضادة للالتهابات، حمض الطرطريك نادرًا ما يسبب الحساسية، ولكن إذا كنت تعاني من حساسية تجاهه، فقد تواجه أعراضًا مثل الطفح الجلدي والحكة وصعوبة التنفس.
يُزعم أن مشروب حمض الطرطريك له العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:
- فقدان الوزن
- تحسين الهضم
- إزالة السموم من الجسم
- تقوية جهاز المناعة
ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي يدعم هذه الفوائد، في الواقع، يمكن أن يكون شرب مشروب حمض الطرطريك خطيرًا إذا تم تناوله بكميات كبيرة، وفي حالة تناول مشروب حمض الطرطريك بكميات كبيرة، فقد تواجه الأعراض التالية:
- تهيج الجلد والعينين
- حرقة في المعدة
- القيء
- الإسهال
- الصداع
- التعب