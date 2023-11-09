ما هو حمض الطرطريك؟ احد مكونات المشروب المثير للجدل على التواصل الاجتماعي

في الساعات الاخيرة، تداول رواد التواصل الاجتماعي مشروبًا جديدًا عل خلفية مقاطعة بعض المشروبات، احد مكوناته حمض الطرطريك وهو حمض عضوي موجود بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة والمشروبات، حيث أن حمض الطرطريك هو أحد أكثر الأحماض العضوية شيوعًا في العالم، وهو حمض عضوي بلوري أبيض له الصيغة الكيميائية C3H4O5، يمكن إيجاده في العديد من النباتات، وخصوصا في الموز والتمر الهندي، وهو أحد الأحماض الأساسية الموجودة في النبيذ، ويضاف حمض الطرطريك إلى الأغذية لإضفاء الطعم اللاذع، ويستخدم كمضاد أكسدة، كما ويوجد بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة والمشروبات، في المشروبات يستخدم حمض الطرطريك بشكل أساسي كمحمض، حيث أنه يضيف لها الطعم اللاذع، كما أنه يستخدم في بعض المشروبات كمثبط للنمو البكتيري.

تداول احد المشروبات على التواصل الاجتماعي

تدوال عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مشروب يحتوى على حمض الطرطريك وسط استفهام عن الحمض مما جعل حمض الطرطريك يتصدر ترند منصة اكس “تويتر سابقاً” خلال الساعات الاخيرة.