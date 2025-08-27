ما هو تطعيم الروتا؟.. وزارة الصحة تقدم معلومات أساسية للآباء والأمهات

في إطار الجهود المستمرة لحماية صحة الأطفال والحد من انتشار الأمراض المعدية؛ فقد أصدرت وزارة الصحة بيانًا توضيحيًا حول تطعيم الروتا المخصص للرضع والأطفال الصغار باعتباره أحد التطعيمات الأساسية للوقاية من النزلات المعوية الحادة والإسهال الناتج عن فيروس الروتا، وأكدت الوزارة أن هذا التطعيم يمثل وسيلة فعالة لتقليل معدلات الإصابة والمضاعفات المرتبطة بالفيروس، داعية أولياء الأمور إلى الالتزام بمواعيد التطعيم المقررة لحماية أبنائهم وضمان نشأتهم في بيئة صحية آمنة.

تطعيم الروتا وأهميته في صحة الأطفال

أكدت وزارة الصحة والسكان أن تطعيم الروتا يعد أحد التطعيمات الحيوية لحماية الأطفال من الإصابة بفيروس الروتا الذي يعتبر من أكثر الفيروسات المسببة للنزلات المعوية الحادة والإسهال عند الرضع وصغار السن، وأوضحت الوزارة أن الإصابة بالفيروس قد تتطور في بعض الحالات لتؤدي إلى مضاعفات خطيرة تستدعي دخول الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج وقد تصل في أشد الحالات إلى خطر الوفاة مما يبرز أهمية الحصول على التطعيم في المواعيد المقررة.

كذلك أشارت الوزارة إلى أن تطعيم الروتا يتوافر في مصر بنوعين؛ الأول يعطى على جرعتين يفصل بينهما شهران، بينما النوع الآخر يتكون من ثلاث جرعات تعطى أيضًا بفاصل زمني مدته شهران بين كل جرعة وأخرى، ويحدد البرنامج التطعيمي المناسب وفقًا لنوع اللقاح المتاح وبالتشاور مع الطبيب المختص أو حسب اختيار ولي الأمر.

كما شددت وزارة الصحة على أن التطعيم يتم إعطاؤه عن طريق الفم وليس عن طريق الحقن ويتاح للأطفال بدءًا من عمر 6 أسابيع، كذلك فقد أوضحت أن آخر موعد مسموح للحصول على الجرعة الأولى هو عند بلوغ الطفل 20 أسبوعًا، في حين يجب ألا يتجاوز الطفل عمر 8 أشهر عند تلقي الجرعة الأخيرة؛ وذلك لضمان فاعلية التطعيم وتحقيق أقصى حماية ممكنة ضد الفيروس.

موانع الحصول على تطعيم الروتا

أوضحت وزارة الصحة أن هناك بعض الحالات التي لا ينصح فيها بإعطاء تطعيم الروتا للأطفال، أبرزها إذا كان الطفل يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وقت التطعيم، أو في حالة إصابته بإسهال شديد أو قيء مستمر، كما يمنع إعطاء اللقاح للأطفال الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو يتلقون أدوية مثبطة للمناعة؛ وذلك لأن التطعيم من النوع الحي المضعف مما قد يشكل خطورة على هذه الفئة من الأطفال.