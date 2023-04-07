ما هو السر الذي أخفته شرين الطحان على الجميع

تداول منذ قليل خبر وفاة الفنانة شيرين الطحان على صفحات السوشيال ميديا، بعد أن عاشت في معاناه مع مرض السرطان، والذى اكتشفت إصابتها به قبل سبع سنوات ماضية، إلا أنها تحملت وصبرت ورضيت بقضاء الله، وواجهت هذا المرض الخبيث الذي يفتك بصاحبة بصبر وإيمان.

شيرين الطحان أخفت عن الجميع إصابتها بالسرطان ومحاربتها المرض اللعين منذ سنوات، وتحديداً منذ عام 2016، كانت فيها تتلقى العلاج منه، إلا أن المرض عاد وداهمها بقوة وشراهة، حيث تمكن منها هذه المرة وامسك في الرئة، وبدأت شيرين رحلة جديدة لمحاربة المرض الخبيث، ولكن هذه المرة الأمور أصبحت أصعب بالنسبة لها، ربما لاحتجازها داخل العناية المركزة بمستشفى عام ”دار الدفاع الجوي بمنطقة التجمع الخامس” وهي غير متخصصة للأورام، ولم تستطع توفير كافة الإمكانيات لوضعها الصحي الحالي وذلك جعل حالتها في تدهور مستمر وحاجة شيرين إلى نقلها إلى مستشفى تكون متخصصة في علاج الأورام.

ومن جهة أخرى ردت والدة شيرين الطحان عن الشائعات التي تدور حول حملة التبرعات لابنتها شيرين الطحان، قالت: “حسبي الله ونعم الوكيل، اللي عمل كدة إنسان حقير لا يعرف الله، وأطلق شائعات وكلام لم يقال على لساني أو لسان ابنتي”.