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ما علاقة قتل الصحفي محمد علوي بالرئيس الأوكراني زيلنسكي؟

محمد عثمان

انتشرت أخبار في الفترة الأخيرة حول وفاة محمد علوي الصحفي الاستقصائي  والتي أثارت حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم العثور على جثمان محمد علوي وقالت الشرطة أنه تعرضت لضرب واضح سبب كدمات وكسور في الجسم ونزيف في المخ أدى لوفاته، فيما تستمر التحقيقات حول وفاة الصحفي الاستقصائي، ولكن أشار أخيه إلى أن وفاة محمد علوي قد تكون لها علاقة بالرئيس الأوكراني زيلنسكي.

الصحفي محمد علوي

صورة الصحفي محمد علوي- صحيفة برافدا الروسية

الصحفي محمد علوي

تم العثور على جثمان محمد قبل عدة أيام، وربط أخيه بين وفاته وتحقيق صحفي قام محمد بنشره قبل وفاته بأربعة أشهر، حيث رجح إلى أن السبب في وفاة محمد هذا التحقيق حول والدة زوجة الرئيس الأوكراني، وخاصة أنه أشار إلى إرسال تهديدات متعددة إلى هاتفك محمد علوي قبل وفاته.

فيلا حماة زيلنسكي

كان التحقيق الذي نشره محمد علوي يوضح فيه أن حماة الرئيس الأوكراني قامت بشراء فيلا في الغردقة، وهو الأمر الذي قامت السفارة الاوكرانية بالقاهرة بنفيه، ولكن تم حذف التقرير بعد نشره على يوتيوب، وتشير عدة تقارير غربية حول طريقة استخدام النظام الاوكراني أموال التبرعات والمساعدات التي يتم تقديمها لأوكرانيا في مواجهة الروس.

علاقة زيلنسكي بوفاة محمد علوي

أوضحت تقارير الشرطة إلى أن وفاة محمد كانت نتيجة ضرب مبرح وهو ما يؤكد تعرضه للقتل وبالرغم من مرور أربعة أشهر عن التحقيق الذي نشره حول فيلا حماة زيلنسكي، إلا أن للنظام الاوكراني شهرة كبيرة في اغتيال معارضيه وخاصة من الصحفيين حيث أكثر من صحفي معارض للنظام الأوكراني إلى الاغتيال.

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عن الكاتب:
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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

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