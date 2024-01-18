مايا دياب عن ظاهرة انفصال الفنانين: “الفنان في زمننا لا يقدر إلا بطلاقه”

عقبت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على ظاهرة انفصال الفنانين التي انتشرت مؤخرًا، وكان آخرها الثنائي الشهير ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، الذي أعلنا انفصالهما رسميًا يوم الثلاثاء الماضي.

مايا دياب - صورة أرشيفية

وكتبت الفنانة مايا دياب عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس”، قائلة: “بتطلع فنانة محترمة وبتعلن طلاقها للناس، الغرض من الموضوع شيء خاص فيها ويمكن إشهار الخبر لأسباب بتعنيها إلها وحدها.. فبيقوم الوطن العربي وكل وسائله ومقدّميه بتناول الموضوع وتحليله وتشريحه ودخولهم بتفاصيل التفاصيل اللي بأكثريتها لا تمت للواقع بصلة”.

وتابعت: “بتعرفوا كم مرّة عم تجرحوها وتقهروها؟؟بتعرفوا هي بأي وضع نفسي؟؟ بتعرفوا تناولكم لهالمواضيع قدّي بيأذي؟؟ للأسف ينحدر بعض الاعلاميين والصفحات السخيفة للدخول الى منازل وغرف نوم الفنانين تحت عنوان “الفنان ملك الناس” لأ.. الفنان إنسان، اذهبوا وراجعوا معنى كلمة إنسان، عيب والله عيب”.

وأضافت: “الفنان يقدّر بأعماله ولكن في زمننا هذا لا يقدّر إلا بمدى تورّطه بما هو خارج عن المألوف أو بطلاقه أو بسخافة موقف تعرّض له أما الباقي (النجاح) فهو تحصيل حاصل فلتتكلّم عنه بعض الأقلام المحترمة والتي أصبحت عدد قرّائها اقل بكثير من سخافة ما يحصل في ايامنا هذه..زمن رديء يليق بالكثيرين وليس الكل”.