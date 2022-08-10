ماهى شروط الحصول على زياده تصل حتى 300 جنيه على بطاقة التموين ؟

بالتزامن مع الجهود المبذولة والتوجيهات المستمرة التي جاءت من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية بضرورة تكثيف جهودها وذلك في إطار اتخاذ مجموعة من قرارات الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وهي القرارات التي يتم اتخاذها بالتزامن مع تداعيات الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد المصري والظروف الخاصة بالمواطنين، فمن أبرز القرارات المتخذة هو قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة جديدة على بطاقات التموين لجميع المستفيدين بناء على بعض الشروط، ومن خلال هذه السطور نستعرض أهم شروط زيادة الدعم على التموين.

زيادة من 100 إلى 300 جنيه على بطاقة التموين

ونجد أن القرارات النابعة من قبل وزارة التموين في إطار تسارع وتيرة التضخم عالميا والحرب الروسية الأوكرانية، وفي هذا الصدد فقد أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار رسمي يتضمن أنه سوف يتم العمل على تقديم دعم مالي بأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأكثر احتياجا في جميع أنحاء مصر، وذلك عن طريق تقديم زيادة الدعم المخصص لهم وذلك من خلال قيمة تصل إلى 100 جنيه لبطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة، على أن تصل قيمة الدعم إلى 300 جنيه في البطاقات التي تضم 3 أسر وذلك بناء على بعض الضوابط والشروط.

شروط زيادة من 100 إلى 300 جنيه على بطاقة التموين

ومن المقرر أن يتم بداية تطبيق الزيادة بالدعم من شهر سبتمبر المقبل، وقد أشارت الحكومة متمثلة في وزارة التموين أنه يتم استهداف بعض الأسر المستحقة والأولى بالرعاية من خلال زيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين، على أن يكون ذلك بناء على شروط وزارة التضامن الاجتماعي والتي تتضمن الفئات التالية:-