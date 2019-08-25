ماس كهربائي تسبب في حريق داخل قناة الأهلي

إشتعال النيران داخل الأستوديو الخاص بقناة النادي الأهلي وذلك نتيجة ماس كهربائي قد تسبب ذلك في ظهور دخان كثير داخل أستوديو التصوير وذلك أثناء البث المباشر للبرنامج الخاص بالقناة “كلام في الميديا” وقد تم السيطرة على الحريق من الجهات المختصة وقوات الدفاع المدني بمدينة الإنتاج الإعلامي ولا يوجد أي خسائر للعاملين في قناه النادي الأهلي وسوف تواصل بث البرامج الخاصة بها في تمام الساعة الحادية عشر مساءً من مساء اليوم.

حريق داخل قناة الأهلي

محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي في تصريحات له أن الماس الكهربائي قد تتسبب في ملئ الاستوديو بالدخان الكثيف مما تعذر على العاملين بالقناه وقتها استكمال البرنامج الذي كان يعمل علي الهواء مباشراً وقد تم قطع البث الخاص بالقناة في تمام الساعة السابعة وربع، مساء يوم الأحد اليوم، وقال أن المسؤلين عن الكهرباء في مدينة الإنتاج الإعلامي سوف يقومون بإصلاح ماتم إتلافه من الأسلاك الكهربائية ومن المقرر أنه سوف يعود بث القناة في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم.

ماسبب الحريق؟

تسبب ماس كهربائي في إشتعال بعض الأسلاك داخل صندوق الكهرباء الخاص بالقناة مما تسبب في ذعر العاملين بالقناة من مشهد الدخان الكثيف الذي ظهر علي الهواء للمشاهدين ثم تم قطع البث المباشر لعدم قدرة العاملين بالقناة علي أستكمال برامجهم في هذا الوضع وسوف يتم الأصلاح في أسرع وقت وعودة البث المباشر للقناة واستكمال البرامج الخاصة بالقناة.

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