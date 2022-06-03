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مازالت تثير السوشيال ميديا…. بالصور ”  ياسمين صبري  ” تظهر بفستان أبيض جذاب

عربي عيسى

مازالت الفنانة ياسمين صبري تثير الجدل ومابين الحين والاخر تخرج علينا بجديد ؛ حيث شاركت اليوم جمهورها، صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وسط الأشجار ،من لو سان جيراه، والتي تقع في موريشيوس.

ازالت الفنانة ياسمين صبري تثير الجدل ومابين الحين والاخر تخرج علينا بجديد ؛ حيث شاركت اليوم جمهورها، صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وسط الأشجار ،من لو سان جيراه، والتي تقع في موريشيوس. وخرجت ياسمين صبري بإطلالة رقيقة وجذابة، مرتدية فستان أبيض طويل، وشعر ملموم، واعتمدت عقد بسيط من اللولي الأبيض، وقبعة باللون الأبيض، وشنطة باللون البيج ؛ حيث أثارت الصور إعجابا كبيرا لمتابعيها، والتي كان أبرزها جميلة وطبيعيه جدا، ربنا يسعدك، والمرأة التي لاتقهر، ومن أشار الى الدعاء لها بالهدايه .

وخرجت ياسمين صبري بإطلالة رقيقة وجذابة، مرتدية فستان أبيض طويل، وشعر ملموم، واعتمدت عقد بسيط من اللولي الأبيض، وقبعة باللون الأبيض، وشنطة باللون البيج ؛ حيث أثارت الصور إعجابا كبيرا لمتابعيها، والتي كان أبرزها جميلة وطبيعيه جدا، ربنا يسعدك، والمرأة التي لاتقهر، ومن أشار الى الدعاء لها بالهدايه .

مازالت تثير السوشيال ميديا.... بالصور "  ياسمين صبري  " تظهر بفستان أبيض جذاب 1 3/6/2022 - 5:31 م مازالت تثير السوشيال ميديا.... بالصور "  ياسمين صبري  " تظهر بفستان أبيض جذاب 2 3/6/2022 - 5:31 م مازالت تثير السوشيال ميديا.... بالصور "  ياسمين صبري  " تظهر بفستان أبيض جذاب 3 3/6/2022 - 5:31 م

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عربي عيسى

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