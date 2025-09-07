ماذا يحدث لعداد الكهرباء عند إخلاء الشقة أو المحل المؤجر؟

مع انتهاء عقود الإيجار القديم وإخلاء الشقق تظهر العديد من التساؤلات حول مصير عدادات الكهرباء وحق امتلاكها بين المالك والمستأجر، فالكثير من المواطنين لا يعرفون إذا كان العداد يبقى بحوزة المستأجر أو يعود للمالك فور إخلاء العقار حيث تأتي هذه المسألة ضمن الحقوق والمسؤوليات القانونية التي تنظم العلاقة بين الأطراف؛ لذا من المهم توضيح قواعد ملكية العداد والإجراءات التي يجب اتباعها بعد انتهاء العقد لضمان الانتقال السلس للكهرباء دون نزاعات.

مصير عدادات الكهرباء بعد انتهاء الإيجار القديم

تشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية وتجارية تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم المعدل، وما زالت عدادات الكهرباء الخاصة بها مسجلة بأسماء المستأجرين الحاليين، وهذا الواقع يثير العديد من التساؤلات حول ما يحدث لهذه العدادات بعد مغادرة المستأجرين للوحدات سواء بانتهاء فترة العقد أو تنفيذ حكم قضائي بإخلاء الشقة أو المحل.

لذلك أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن عداد الكهرباء لا ينقل من وحدة إلى أخرى؛ إذ يظل تابعًا لشركة التوزيع المعنية بالمنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية أو التجارية، كما أوضح أن ما يمكن فعله هو تغيير اسم صاحب العداد رسميًا عبر إجراءات محددة داخل الشركة تتطلب حضور كل من المالك والمستأجر لإنهاء عملية نقل الملكية بشكل قانوني ورسمي بما يضمن استمرار الخدمة دون انقطاع.

تغيير ملكية عداد الكهرباء

لمن يود نقل ملكية عداد الكهرباء بعد انتهاء الإيجار القديم أو لأي سبب آخر؛ فقد حددت شركات التوزيع مجموعة من الإجراءات الرسمية لضمان الانتقال القانوني والسلس للملكية تبدأ العملية بتجهيز المستندات اللازمة ويشمل ذلك صورة من بطاقة الرقم القومي لكل من المالك الجديد والمستأجر الحالي أو من يتخلى عن العداد مع إحضار الأصول للاطلاع عليها من قبل موظفي الشركة.

بعد ذلك يتوجه الطرفان إلى فرع شركة الكهرباء التابع للعقار حيث يتم تقديم المستندات المطلوبة وملء استمارة نقل الملكية، كما يشترط حضور المشترك الأصلي للعداد أو تقديم توكيل رسمي يمنح المالك الجديد بإتمام إجراءات التنازل عن العداد، وفي المرحلة الأخيرة يقوم المالك الجديد بالتوقيع على إقرار رسمي بتحمل أي مستحقات مالية سابقة متعلقة بالعداد تجاه شركة الكهرباء بما يضمن انتظام الخدمة وعدم انقطاعها ويضفي الطابع الرسمي على عملية النقل.