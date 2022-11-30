ماذا قالت ريهام سعيد عن منة شلبي أزمتها الأخيرة :”قالتلي مبحبكيش في وشي”

تحدثت الإعلامية ريهام سعيد، عن علاقتها بالفنانة منة شلبي، وموقفها من أزمتها الأخيرة بعد القبض عليها في مطار القاهرة بتهمة حيازة مخدر الماريجوانا.

وقالت “سعيد”، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن العلاقة بينهما ليست على ما يرام، مشيرة إلى أن منة شلبي صارحتها بشكل مباشر بأنها لا تحبها.

وأضافت الإعلامية الشهيرة،أن منة شلبي قالت لها في وجهها :”انا مبحبكي”، مؤكدة أنها احترمت صراحتها وأنه رغم ذلك تضامنت معها في أزمة الأخيرة.

وأوضحت أن منة شلبي في النهاية هي فتاة قبل أن تكون فنانة قائلة :””منة مش بتحبني على فكرة وقالتلي كدا في وشي وأنا احترمت صراحتها ورغم كدة دافعت عنها في أزمتها الأخيرة لأني حاسة بالمعاناة إللي عاشتها في القسم والنيابة..كلنا لدينا أخطاء و معاصي في حياتنا الستر حلو ربنا يعافينا جميعا يارب “.

وكشفت ريهام سعيد أنها لم تكن تهاجم منة شلبي في تصريحاتها بداية الأزمة وانما هاجت بشدة من يدافع عن المخدرات قائلة :”مبجبتش سيرة منة شلبي خالص انا بهاجم اللي بيدافع عن المخدرات واستغربت كلام الصحافة عني بأني بهاجمها وده محصلش”.

وانتقدت ريهام سعيد، عرض صورة جواز السفر الخاص بالفنانة منة شلبي على المواقع الإخبارية، مؤكدة أن ذلك يعتبر انتهاك لحياتها الشخصية.

تصريحات ريهام سعيد عن من يدافع عن منة شلبي

ويذكر أن ريهام سعيد هاجمت من يدافع عن الفنانين الذي يتعاطون نبات الماريجوانا بحجة أنه غير ممنوع في دول أخرى بنسب معينة، متابعة خلال تصريحاتها ببرنامج “صبايا الشمس” :”انا ضد كل من يدافع عن الفنان او الفنانة اللي بيكون معاه الحاجات دي بحجة انها ليها نسب مسموح بها ..لأنه ببساطة ابني والأولاد الصغيرين بيتفرجوا على الكلام ده وهي في النهاية مخدرات وكيمياء بتدخل المخ ومينفعش أوصل رسالة للشباب أنها عادية”.