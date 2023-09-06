ماذا حدث للشيخ أمير منير؟ مرمى انتقادات السوشيال بسبب عمرة البدل

أمير منير في مرمى انتقادات السوشيال بسبب عمرة البدل أعلن أمير منير عبر صفحته الرسمية توضيحا فيما يخص تطبيق عمرة البدل الذي أثار جدلاً كثيراً بين مواقع التواصل الاجتماعي ورجال الدين والعلم بشأن تطبيق عمرة البدل مقابل 4000 جنيه، وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف بأن أمير منير لم يكن داعية إسلاميا ليكون مؤهلا بأداء الدروس الدينية وإلقاء الخطابة وأنه لم ينتمي لوزارة الأوقاف، وذلك بناءً على تصريحات الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف.

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بيان دار الإفتاء المصرية بشأن تطبيق عمرة البدل

بعد استمرار حملة من الانتقادات استمرت لعدة أيام خلال مواقع التواصل والفضائيات أنهت دار الإفتاء المصرية هذا الجدل بوضع ضوابط وقوانين ثابتة ومباشرة بأن الله سبحانه وتعالى قد شرع العبادات تقرباً من الله عز وجل وأن عبادة الله لم تكن بشروط أو للاتجار المالي في أداء فروضه وأن ما يحدث يكون هدفاً للربحية وليس تطبيقا لشريعة الله في أجازت الإنابة لأداء العبادات، تدخل الأمور المالية في الإنابة تكون بشروط خاصة بالعبادة وأيضا بالشخص وليس تحقيق الربح، وذلك وفقاً لما جاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إنابة الإنسان غيره في العمرة والحج حالة إن كان مريضاً، ولا تجوز الإنابة عنه إن كان معافى.

تطبيق عمرة البدل

وقد أوضح أمير منير ما يخص تطبيق عمرة البدل بأنه أحد التطبيقات التي أنشئت عام 2019 بشركة تابعة للمملكة العربية السعودية للقيام بأداء مناسك العمرة للمرضى عن طريق باقات بأسعار مختلفة وتحديد أيام العمرة سواء خلال شهر رمضان أو الأيام العادية أو عمرة في ذات اليوم بالإضافة إلى أن أمير منير قام بتوضيح خصم يصل إلى 35% من تكاليف العمرة لأول عدد من متابعيه يتقدم لحجز عمره البدل من خلال التطبيق الإلكتروني مما أدى إلى إثارة حالة من الغضب اعتبرها الملايين من المتابعين أنه يقوم باستخدام الدين في الربح والمتاجرة وأنه يسعى إلى ترويج التطبيق لإقناع المتابعين لأداء مناسك العمرة البدل عن الأشخاص الغير مقتدرين، وبعد تعرضه لتلك الانتقادات الكثيرة وبناء على تصريحات دار الإفتاء قام بحذف الفيديو التوضيحي لهذا التطبيق عبر صفحته الرسمية فيسبوك.