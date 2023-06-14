«مادلين طبر» تستعد لتقديم برنامج جديد على قناة الحدث

كشفت الفنانة مادلين طبر عن صور وفيديو لكواليس تصوير برومو أحدث برامجها التلفزيونية بعنوان «قعدة مع مادلين» والذي سيذاع على فضائية الحدث اليوم.

وصرحت طبر انها تحمست كثيرا حين عرض عليها المنتج احمد فاروق فكرة البرنامج لتعود به من جديد الى الشاشة الصغيرة كمقدمة برامج بعد نجاحها في الفترة الماضية في برنامجي: «مسا الورد» و «حلوة يا دنيا».

واضافت طبر ان برنامج «قعدة مع مادلين» هو برنامج اجتماعي هدفه تقديم معلومة، نصيحة ونظرة للغد، وان فقراته مليئة بالطاقة الإيجابية لتشارك جمهورها حلمهم الذي سيتحقق بفضل الله وبدعم البرنامج لهم.

ووجهت طبر الشكر للموسيقار وليد الحسيني على اهدائه مقطوعة موسيقية لتكون تتر البرنامج، والذي ستبث اولى حلقاته يوم الاربعاء الموافق الخامس من يوليو بعد عيد الاضحى المبارك.

الجدير بالذكر ان الفنانة مادلين طبر استطاعت تحقيق نجاح مزدوج ؛ في مجال التمثيل من خلال موهبتها وفي مجال الاعلام من خلال دراستها الأساسية، ويعتبر موسم 2022- 2023 دليل على تألقها بعد نجاح فيلم «نبيل الجميل» مع الفنان محمد هنيدي والذي يعد اضافة لتاريخها في الكوميديا، بالإضافة الى تقديمها لبرنامج «قعدة مع مادلين» المقرر عرضه يومي الاربعاء والخميس من كل اسبوع الساعة الثالثة عصرا على قناة الحدث اليوم.