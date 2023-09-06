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ماجد الكدواني عن شخصيته في تراب الماس : “وصلت لمرحلة عيالي بيقولوا روح اتعالج.. مروان حامد قالي مش عيب تقعد مع طبيب نفسي”

عبد الرحمن رضا

قام الفنان ماجد الكدواني بالاعتراف بأنه قد تأثر بشخصيته التي جسدها في فيلم تراب الماس عام ٢٠١٨، ولدرجة تطلبت خضوعه للعلاج النفسي والجلوس مع طبيب نفسي.

- صورة 1 - ماجد الكدواني عن شخصيته في تراب الماس : "وصلت لمرحلة عيالي بيقولوا روح اتعالج.. مروان حامد قالي مش عيب تقعد مع طبيب نفسي"

ماجد الكدواني : في الفن

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وقال النجم ماجد الكدواني في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” المذاع عبر قناة dmc: “تراب الماس كان شخصية مخيفة ومرعبة ومختلفة تماما، والمخرج مروان حامد خطفني وسفرني عالم خفي، وبقيت أسير عينه وملاحظاته”.

وتابع: “مروان إداني حافز عجيب إني أحافظ على نفس المستوى كل يوم، ولقيت عيالي بيقولوا روح إتعالج، ومروان كلمني وقاللي مش عيب تقعد مع طبيب نفسي”.

كما وصف الفنان ماجد الكدواني تأثير الشخصية عليه وقال : “وصلت لمرحلة إني كان صوتي عالي وممكن أفزع ساندرا بنتي، وروحت لطبيب نفسي”.

مضيفاً : “مش عيب نعترف بإن في ملفات ممكن تتفتح في دماغنا وممكن ماتتقفلش لأننا حبينا الدور، ومروان كان مسمي الشخصية المتعة المحرمة”.

من الجدير بالذكر أن فيلم “تراب الماس” تم عرضه عام 2018، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة الفنان آسر ياسين، منة شلبي، ماجد الكدواني، إياد نصار، صابرين، محمد ممدوح، شيرين رضا، أحمد كمال.

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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