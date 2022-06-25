مات 11 مرة وتوقف قلبه 35 دقيقة وتم إنقاذه .. معجزة طبية في مستشفى كفر الدوار

في واقعة مثلت معجزة طبية، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، عن نجاح فريق طبي بمستشفى كفر الدوار في إنقاذ مريض بعد أن توقف قلبه 11 مرة متتالية، ثم يتم إنعاشه ليعود للحياة، ثم يتوقف من جديد، لتصل فترة توقف قلبه إلى 35 دقيقة متقطعة، يعود بعدها للحياة وتستقر حالته بعد عمل التدخل الطبي اللازم له.

معجزة طبية بمستشفى كفر الدوار

وكان البيان الإعلامي الصادر عن مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، والذي حمل عنوان “مريض يعود للحياة بعد 11 مرة” قد ذكر تفاصيل الواقعة بأن مريضاً يبلغ من العمر 42 عام، قد دخل المستشفى صياح الخميس الماضي وهو يعاني من آلام بالصدر، وبعد عمل فحص من خلال رسم قلب، اتضح وجود جلطة بالقلب، وفي أثناء مناظرة الحالة توقف القلب بشكل مفاجئ بالإضافة إلى ارتجاف بطيني.

وبعد استدعاء فريق الإنعاش لعمل إنعاش قلبي ورئوي متقدم، من خلال إعطاء المريض صدمات كهربائية، وعقاقير طبية، لتستمر عملية الإنعاش لمدة 35 دقيقة، توقف فيها القلب 11 مرة، ثم يعود للحياة من جديد مع عملية الإنعاش القلبي.

وبعد أن عاود النبض للانتظام، وتنفس المريض بشكل طبيعي وعادت الوظائف الحيوية لوضعها الطبيعي، قام فريق طبي بعمل قسطرة قلبية للمريض، اتضح من خلالها وجود انسداد كامل في الشريان الأمامي الرئيسي المغذي لعضلة القلب، وعليه تم تركيب دعامة ذكية للمريض، ثم تم وضع المريض تحت الملاحظة بالعناية المركزة لمدة 48 ساعة، بعدها غادر المستشفى بعد أن تحسنت حالته.