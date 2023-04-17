مائدة إفطار على شكل نقوش قبة الصخرة.. طلاب جامعة طنطا يبدعون في تصميم هندسي

مئات المقاعد المحيطة بمئات المنضدات، يصطف عليها أكثر من 1600 طالبًا وطالبة من طلاب جامعة طنطا، فيكونون بأعدادهم تلك شكل النقوش المعمارية التي تزين مسجد قبة الصخرة من الداخل.

تلك مائدة إفطار جماعية أقامها اتحاد طلاب جماعة طنطا، لتعزيز القضية الفلسطينية في نفوس طلاب الجامعة، وتم تنسيق الألوان والشكل الهندسي في فترة زمنية لم تتعدى الـ3 أيام، عن طريق عمل رسم علي الأرض ثم وضع المقاعد، حتى خرجت بذلك الشكل النهائي.

من هلال ومحراب إلى نقوش قبة الصخرة

يقول سامح أحمد، أحد منظمي المائدة أن تلك السنة هي الرابعة على التوالي التي يتم فيها عمل إفطار جماعي بالجامعة، وكل سنة يبتكر الطلاب شكلًا هندسيًا مختلفًا: «السنه اللي فاتت كان هلال ومحراب والسنادي رسمناها على شكل نقوش قبة الصخرة».

التجهيز للمائدة

قام بأعمال تجهيز المائدة منذ التخطيط لها بواسطة أعضاء اتحاد طلاب الجامعة، بالإضافة إلى المطوعين الذين ينضمون إليهم من سائر طلبة الجامعة: «بنقسم بعض فيه اللي بينظموا الديكور بتاع الإفطار زي اليفطات، وفي اللي بيلون الفواني، واللي بيقوم بتجهيز الأماكن وهكذا…».

ينفق الطلاب من نفقتهم الخاصة على تلك المائدة وما تطلبه من تجهيزات وما تحتاج إليه من أطعمة ومشروبات: «تكلفة الإفطار بتختلف كل سنة يعني السنة اللي فاتت كانت حوالي ٩٠ ج أما السنادي بقت ١٥٠، بناخد بيهم وجبه إفطار وزجاجة مياه وحلويات وبيبسي وبيبقي فيه فقرات للحفله غير فلوس الفراشه والحاجات اللي اتصرفت في الديكورات».