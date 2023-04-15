مائدة إفطار رمضان 2023.. مائدة إفطار طلاب هندسة طنطا تثير الجدل

ليست أطول مائدة إفطار بالضرورة هي الأروع حيث نظم طلاب كلية الهندسة بجامعة طنطا إفطارا رمضانيا جماعيا ضم أكثر من 2600 طالب بجانب أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي الكلية، حيث شهدت كلية الهندسة بجامعة طنطا تنظيم حفل إفطار شديد التميز يحمل رسائل ضمنية نبيلة، ففي يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من رمضان وتحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نصر القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، أعد طلاب الكلية مائدة إفطار داخل الحرم الجامعي شهدت تواجد عدد غفير وغير مسبوق من الطلاب من مختلف أقسام الكلية، كما نال الإفطار اهتمام المسؤولين بشكل كبير، فحرص عدد كبير من مسؤولي جامعة طنطا وكذلك كلية الهندسة على التواجد في هذا الحدث.

إفطار هندسة طنطا يتصدر نتائج البحث

أحدث إفطار هندسة طنطا ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإخبارية في الأيام الماضية، حيث خرج الإفطار بشكل حضاري مثير للانبهار متضمنا العديد من الرسائل الهادفة جعلت منه أكثر الأحداث الطلابية شهرة على صعيد الجامعات المصرية خلال السنوات الأربع الأخيرة، فكان إفطار العام الرابع “لمة العيلة 4” أكثر التجمعات التي شهدت حضور عدد كبير من المشاركين.

ففي الأيام الماضية أصبح هاشتاج إفطار هندسة طنطا أكثر المواضيع تداولا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، فتناقل المغردون العديد من المظاهر الرائعة التي جعلت من هذا التجمع حدثا مطلوبا كل عام .

تصميم مائدة إفطار هندسة طنطا

قام طلاب هندسة طنطا بتصميم مائدة مبتكرة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت المائدة مستوحاة من التصاميم الداخلية لطراز النقوش المعمارية التي تزين قبة الصخرة من الداخل في المسجد الأقصى الشريف بفلسطين ويتوسطها لفظ الجلالة باللون الأبيض في شكل غاية في الدقة والاتقان من قبل طلاب الكلية وهو ما أثار الجدل حول دعم طلاب الكلية للقضية الفلسطينية بعد اعتداءات الاحتلال الغاشم الأخيرة على حرمة المسجد الأقصى والمصلين به في ظل تغافل معتاد من الأمة العربية جمعاء، فخرج لنا طلاب هندسة طنطا بنموذج يدين الجرائم التي تحدث في حق المسلمين والشعب الفلسطيني في الأراضي المقدسة.

كما شهد الإفطار العديد من الأحداث الفرعية مثل الفقرات الغنائية وبطولة كرة القدم ومنافسات ألعاب الفيديو والتي أضفت شيئا من المتعة والإثارة في سهرة رمضانية مبهجة شهدتها الكلية.

تأثير الحدث على القضية الفلسطينية

لم يمر حدث إفطار طلاب هندسة طنطا مرور الكرام على مسامع العرب، حيث أشادت وسائل إعلام فلسطينية وقطرية وإماراتية بحدث الإفطار ودقة التنفيذ وكذلك الرسالة الهادفة من تصاميم موائد الإفطار،

فقال التليفزيون الفلسطيني: “طلبة الهندسة بجامعة طنطا بـمصر يبدعون بتصميم مائدة الإفطار الجماعي للكلية هذا العام مستوحاة من النقوش الداخلية لقبة الصخرة بالمسجد الأقصى”.

وقالت إحدى وسائل الإعلام الإماراتية: “بحضور أكثر من 2500 شخص.. طلبة كلية هندسة جامعة طنطا يصممون مائدة إفطار هذا العام على طراز النقوش المعمارية التي تُزين قبة الصخرة من الداخل.”

يذكر أن إفطار هندسة طنطا هو الإفطار الرابع على التوالي الذي ينظم من قبل طلاب هندسة طنطا والذي يعكس الوجه الحضاري لكلية الهندسة والجامعة بشكل عام، حيث تمتلك كلية الهندسة بجامعة طنطا تاريخا عريقا يجعلها أحد أقدم الكليات في مصر والشرق الأوسط، ففي حدث مسبق احتفلت الكلية باليوبيل الذهبي لها مبرزة خمسين عاما من الوجود لصرح عظيم ساهم بجزء في تكوين الثقافة المصرية ووعي المواطن.