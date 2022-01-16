مؤهل متوسط على الأقل… هيئة السكة الحديد تكشف عن شروط التعيين بوظيفة مضيف قطار عربات بوفية القطارات الروسية

في القرار الصادر منها مؤخراً، أعلنت هيئة السكة الحديد عن بعض التعليمات الجديدة عن إضافة بعض عربات البوفية الروسية من الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية، وذلك ضمن العقد الذي تم إجراءه لتورية 1300 عربة روسية من مختلف الدرجات وهي من أكبر الصفقات التي تم عقدها في تاريخ السكة الحديد، حيث تهدف إلى دعم أسطول هيئة السكة الحديد المتحرك، ومن جانبها، كانت الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم و تقديم الخدمات الفندقية قد أعلنت عن بعض الوظائف الشاغرة داخل القطارات الروسية على كلاً من خطوط الوجه القبلي والبحري، إليكم شروط التعيين بالتفصيل.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف

بجانب ما سبق، كانت الهيئة قد كشفت عن تشغيل عربات البوفيه داخل القطارات تحت إشراف الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية التابع لهيئة السكة الحديد، وحددت أيضاً عدد من الشروط الواجب توافرها:

يتاح التقديم لشغل الوظائف من كل المحافظات.

يشترط أن يكون المتقدم بالطلب حاصلاً على مؤهل متوسط.

تكون الأولوية للحاصلين على دبلوم سياحة وفنادق.

يشترط أن يكون المتقدم بالطلب حسن المظهر.

مميزات وظائف السكة الحديد

هناك بعض المميزات التي يحظى بها المتقدم فور حصوله على الوظيفة وهي كالتالي:

يشترط توفير تأمين صحي واجتماعي من بداية التعيين.

فور البدء في الوظيفة، يتم تدريب المتقدم بالطلب لمدة أسبوعين على مهام العمل.

هناك فرصة مؤكدة تمكنه من الحصول على الترقية فيما بعد، أما عن الراتب فيكون مكون من راتب أساسي ورسم خدمة.

الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للسكة الحديد كانت قد أعلنت عن إيقاف حركة القطارات بين كلاً من محطات الجيزة وأبو النمرس بخط القاهرة “السد العالي” لمدة 4 أيام وذلك ابتداءً من صباح الإثنين الموافق 17 يناير وحتى الخميس 20 يناير/ وستتوقف القطارات لمدة 4 ساعات، بدءاً من الواحدة صباحاً وحتى الخامسة صباحاً.