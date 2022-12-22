ليلى علوي في وصلة رقص مع محمد منير في حفل الكريسماس على أغنية “علي صوتك بالغنا” | فيديو

قام الفنان والنجم محمد منير بإحياء حفل على سفح الأهرامات يوم أمس الأربعاء، كما قام منير بغناء باقة من أروع أغانيه الحديثة والقديمة، وأشعل الحفل مع الحضور.

وخلال الحفل قامت الفنانة ليلى علوي بالصعود على خشبة المسرح لتشارك الفنان محمد منير الغناء والرقص على أشهر وأجمل أغاني الكينج أغنية “علي صوتك بالغناء”.

وشاركت ليلى علوي الفيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليه :”من حفل الكريسماس مع الكينج محمد منير ..”علي صوتك بالغنا”.