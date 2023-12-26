ليلى طاهر: ليس هناك من يستحق أن يطلق عليه لقب “الأستاذ” في الجيل الحالي

أثارت الفنانة القديرة ليلى طاهر، جدلًا واسعًا بسبب التصريحات التي أدلت بها خلال الساعات القليلة الماضية، والتي قارنت خلالها بين الجيل الحالي للفنانين وجيل العظماء.

الفنانة القديرة ليلى طاهر في أحد أعمالها الفنية - مصدر الصورة: يوتيوب

حيث قالت ليلى، في تصريحات تليفزيونية، إن الجيل الحالي من نجوم الفن ليس هناك من يستحق أن يطلق عليه لقب “الأستاذ”، مشيرة إلى أن الجيل الحالي يختلف كثيرًا عن جيل العظماء الذي قدموا أهم الأعمال الفنية والسينمائية في تاريخ الفن المصري.

وذكرت أن الفنان الراحل فؤاد المهندس كان أستاذًا في فنه ولم يكن أنانيًا، بل كان يعطي كل ما يملكه لمن حوله، ويعلّم جيله ويحتفظ بفنه ويفيد غيره بخبرته، ولذلك أطلق عليه لقب “الأستاذ”.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية أنه ليس هناك فنان في الجيل الحالي بحجم الراحل فؤاد المهندس كي يطلق عليه لقب “الأستاذ”، مشيرة إلى أن الزمن تغير وأصبح الفن أصعب فيما يتعلق بالكتابة والإخراج والتمثيل، وأكدت أن الجيل الحالي يمر بصراع وتنافس شديد بين الممثلين، رغم وجود مواهب جيدة تحتاج إلى فرص لإظهار مواهبها.

وفي سياق آخر، أفادت أنها لا تحب الخروج أو السهرات في الأماكن العامة وليس لديها أصدقاء على المستوى الشخصي من بجوم الفن.