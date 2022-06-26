لو نفسك تزور دهب.. إليك أشهر المعالم السياحية في دهب مصر

تعد مدينة دهب السياحية، التي تقع على خليج العقبة، والتابعة لمحافظة جنوب سيناء المصرية؛ أحد أهم المزارات السياحية في مصر وأكثرها شهرة وجمالًا. نظرًا للطبيعة الخلابة والشواطئ الغنية بالأسماك الملونة والشعب المرجانة. بجانب الأماكن الترفيهية والأسواق السياحية والعديد من النشاطات الترفيهية. وإليكم في هذا المقال أهم المعالم السياحية لقضاع وقت ممتع في مدينة دهب المصرية.

مدينة دهب في مصر

تنقسم مدينة دهب في مصر إلى جزئيين أحدهم يشتهر بالحياة البدوية وهو الجزء الواقع جنوبًا، وجزء آخر يضم الأماكن الترفيهية والأسواق التجارية. وتسمى مدينة دهب بهذا الاسم نسبة للون الأصفر اللامع الذي يميز رمال شواطئها.

ومن أبرز المعالم السياحية بمدينة دهب محمية «رأس أبو جالوم» و «جزيرة لاجونا» و«أيل جاردن» إضافة إلى معالم غوص شهيرة عالميًا مثل « منطقة البلو هول» بجانب منطقة «الكانيون» ومنطقة «العسلة». وهذه تفاصيل عن أفضل الأماكن السياحية في دهب.

منطقة البلو هول

وتسمي أيضا بالحفرة الزرقاء لكونها عبارة عن بئر عميق داخل البحر الأحمر. يقصدها السائحين من محترفي وهواة الغوص بجانب عشاق المغامرة. وتعد منطقة ساحرة وأحد اهم المزارات السياحية التي لا تنسى، بفضل المناظر الطبيعة والحيوانات البحرية والشعب المرجانية. بجانب أنشطة الغطس الممتعة.

لكن يجب الحذر أثناء الغوص والتدريب الجيد واستخدام المعدات اللازمة، لما تحتويه منطقة البلو هول من متاهات خطرة وكهوف عمقيه جدًا. حتى أن البعض يطلق عليها “مقبرة الغواصين” نظرًا لخطورة وغموض تلك المنطقة.

محمية أبو جالوم

هي محمية طبيعية متعددة الأغراض، تضم مجموعة من الكائنات البحرية والشعاب المرجانية، بجانب البيئة الصحراوية والجبال والأودية الزاخرة بالنباتات والطيور البرية. ما يجعلها مزار سياحي فريد من نوعه. كما اشتهرت محمية أبو جالوم بوجود نظام كهفي تحت الماء يمتد لأعماق تصل إلى أكثر من 100 متر، لكن تكمن خطورته في أنه غير مستقر.

وتبلغ مساحة اليابس في المحمية 350 كم². بينما تبلغ مساحة النطاق المائي 150 كم²؛ بإجمال مساحة كلية 500 كم2 تقريبًا. كما يميزها الهدوء التام والانعزال، ما يجعلها المكان الأمثل للابتعاد عن ضغوطات الحياة اليومية، ومن يبحثون عن المناظر الخلابة والأماكن الخالية من البشر.

محمية نبق

تتميز محمية نبقة بالبيئة الصحراوية والكثبان الرملية. يتخللها وديان زاخرة بالنباتات الطبيعية والغزلان والإبل والعديد من الزواحف والقوارض والطيور المهاجرة أمثال طائر البلشون العملاق.

كما تضم محمية نبق بمدينة دهب السياحية في مصر حوالي 134 نوعًا من النباتات أشهرها نبات الشوري أو المانجروف التي تعيش في المياه المالحة، وهي أشجار مهمة جدّا للأسماك والفقاريات. إضافة إلى أنها مستوطنات للعديد من الطيور المهاجرة. كما يوجد بمحمية نبق شاطئ الغرقانة الشهير الذي يضم حطام سفينة “ماريا شرودر” الغارقة منذ عام 1956.

منطقة جبر البنت

ويطلق عليها “قبر البنت” ويعد أحد أفضل الأماكن للغطس في مدينة دهب السياحية. حيث تضم المنطقة جدار مذهل من الشُعب المرجانية، والعديد من الأسماك الملونة الفردية من نوعها، ويمكن الوصول اليها بالقوارب و الجمال. حيث يقع تحديدًا جنوب مدينة دهب بحوالي 20 كم بالقرب من الثري بولز.

وسبب تسمية المنطقة بـ”قبر البنت” اختلفت حوله الأساطير؛ حيث يقال أن الشُعب المرجانية احتضنت فتاة بدوية حتى فاضت روحها. بينما تحكي أسطورة آخري أن فتاة القت بنفسها في أعماق البحر بعدما أحبت شابًا في وقت كانت العادات تمنع فتيات المنطقة من الظهور أو الخروج من المنزل، وبعد معرفة أهل الفتاة هربت وربط نفسها في أعماق البحر خوفًا من عقاب أهلها.

كما تحكي أسطورة أخيره أن الفتاة البدوية التي أحبت الشاب أغلقت عليها الشعاب المرجانية أثناء غوصها حتى ماتت عقابًا على ما اقترفته من اثم.

الثري بولز

يعد أحد التحف الفنية على أرض مدينة دهب المصرية. مخصص فقط لرياضة سنوركلينج أو الغوص الحر والذي يتيح مشاهدة الأسماك الملونة والشعاب المرجانية. كما تضم منطقة الثري بولز العديد من الخدمات التي تمنحك وقتًا رائعًا مثل المطاعم ذات الطراز البدوي المتواجدة أمام الشاطئ مباشرة، والتي تقدم المشروبات ووجبات الغذاء، بأسعار متوسطة.