لو نفسك تزور دهب.. إليك أشهر المعالم السياحية في دهب مصر
تعد مدينة دهب السياحية، التي تقع على خليج العقبة، والتابعة لمحافظة جنوب سيناء المصرية؛ أحد أهم المزارات السياحية في مصر وأكثرها شهرة وجمالًا. نظرًا للطبيعة الخلابة والشواطئ الغنية بالأسماك الملونة والشعب المرجانة. بجانب الأماكن الترفيهية والأسواق السياحية والعديد من النشاطات الترفيهية. وإليكم في هذا المقال أهم المعالم السياحية لقضاع وقت ممتع في مدينة دهب المصرية.
مدينة دهب في مصر
تنقسم مدينة دهب في مصر إلى جزئيين أحدهم يشتهر بالحياة البدوية وهو الجزء الواقع جنوبًا، وجزء آخر يضم الأماكن الترفيهية والأسواق التجارية. وتسمى مدينة دهب بهذا الاسم نسبة للون الأصفر اللامع الذي يميز رمال شواطئها.
ومن أبرز المعالم السياحية بمدينة دهب محمية «رأس أبو جالوم» و «جزيرة لاجونا» و«أيل جاردن» إضافة إلى معالم غوص شهيرة عالميًا مثل « منطقة البلو هول» بجانب منطقة «الكانيون» ومنطقة «العسلة». وهذه تفاصيل عن أفضل الأماكن السياحية في دهب.
منطقة البلو هول
وتسمي أيضا بالحفرة الزرقاء لكونها عبارة عن بئر عميق داخل البحر الأحمر. يقصدها السائحين من محترفي وهواة الغوص بجانب عشاق المغامرة. وتعد منطقة ساحرة وأحد اهم المزارات السياحية التي لا تنسى، بفضل المناظر الطبيعة والحيوانات البحرية والشعب المرجانية. بجانب أنشطة الغطس الممتعة.
لكن يجب الحذر أثناء الغوص والتدريب الجيد واستخدام المعدات اللازمة، لما تحتويه منطقة البلو هول من متاهات خطرة وكهوف عمقيه جدًا. حتى أن البعض يطلق عليها “مقبرة الغواصين” نظرًا لخطورة وغموض تلك المنطقة.
محمية أبو جالوم
محمية نبق
منطقة جبر البنت
ويطلق عليها “قبر البنت” ويعد أحد أفضل الأماكن للغطس في مدينة دهب السياحية. حيث تضم المنطقة جدار مذهل من الشُعب المرجانية، والعديد من الأسماك الملونة الفردية من نوعها، ويمكن الوصول اليها بالقوارب و الجمال. حيث يقع تحديدًا جنوب مدينة دهب بحوالي 20 كم بالقرب من الثري بولز.
وسبب تسمية المنطقة بـ”قبر البنت” اختلفت حوله الأساطير؛ حيث يقال أن الشُعب المرجانية احتضنت فتاة بدوية حتى فاضت روحها. بينما تحكي أسطورة آخري أن فتاة القت بنفسها في أعماق البحر بعدما أحبت شابًا في وقت كانت العادات تمنع فتيات المنطقة من الظهور أو الخروج من المنزل، وبعد معرفة أهل الفتاة هربت وربط نفسها في أعماق البحر خوفًا من عقاب أهلها.
كما تحكي أسطورة أخيره أن الفتاة البدوية التي أحبت الشاب أغلقت عليها الشعاب المرجانية أثناء غوصها حتى ماتت عقابًا على ما اقترفته من اثم.
الثري بولز
يعد أحد التحف الفنية على أرض مدينة دهب المصرية. مخصص فقط لرياضة سنوركلينج أو الغوص الحر والذي يتيح مشاهدة الأسماك الملونة والشعاب المرجانية. كما تضم منطقة الثري بولز العديد من الخدمات التي تمنحك وقتًا رائعًا مثل المطاعم ذات الطراز البدوي المتواجدة أمام الشاطئ مباشرة، والتي تقدم المشروبات ووجبات الغذاء، بأسعار متوسطة.
سوق الجمعة
هو مكان رائع للتسوق في دهب يقام في منطقة الشيخ سالم تحديدًا كل يوم جمعة من الساعة العاشرة صباحة وحتى الخامسة مساءًا؛ ويضم العديد من المنتجات الغذائية واليدوية الجذابة. كما يزوره الأشخاص من جميع الجنسيات لشراء المأكولات والمشغولات اليدوية المصرية والإكسسوار.