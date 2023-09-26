لو متدلعوش وأنا موجود هيتدلعوا أمته.. زوجة أشرف مصيلحي تكشف علاقته مع أولاده قبل وفاته|فيديو

كشفت المخرجة منال الصيفي أرملة الفنان الراحل أشرف مصيلحي علاقة الفنان الراحل مع أولاده في أيامه الأخيرة قبل إصابته بالمرض وذلك خلال استضافتها في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر قناة اون، موكدًا بأنها كات في ديل مع زوجها لتربية أولادهم أفضل تربية.

الفنان الراحل أشرف مصيلحي

منال الصيفي: دايمًا في دلع بينا طول الوقت أولادنا بيدلعوه وبيضحك معاهم

قالت المخرجة منال الصيفي خلال استضافتها بالبرنامج.. “دايمًا في دلع بينا طول الوقت أولادنا بيدلعوه وبيضحك معاهم وبيهزر معاهم، بقاله فترة من قبل المرض بكتير كان بيقول إن مريم هو مسميها توته، كان بيقول إن توته دي هي اللي هتشيلنا فأنه قولتله ليه توته تشيلنا، كنت دايمًا بقوله ليه يا أشرف بتقول كده أو بتعمل دا فكان بيقول إن هما لو متدلعوش وأنا موجود يعني مش هيدلعوا طول الوقت كان حاسس إنه كبر”.

كان عندنا مشوار وبنكمله بس هو مات وأنا ضهرهم دي الوقت

وأضافت الصيفي.. “احنا عاملين ديل مع بعض من زمان خالص دي شراكة ما بينا فعندنا تارجت قدامنا إن الولاد دي تتعلم كويس أوي ونعيشها كويس أوي ونفسحهم ونأكلهم ونشربهم وندلعهم علشان تكون عيونهم مليانة ويبقوا مبسوطين ويعملوا اللي نفسهم فيه علشان لما يتحملوا مسئولية واحنا مش موجودين يبقوا مش ناقصهم حاجه فاحنا كان عندنا مشوار وبنكمله بس هو مات وأنا ضهرهم دي الوقت”.