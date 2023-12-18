لو كان زوجي مصاب بهذا المرض هموته … تصريح مثير للجدل للفنانة غادة عبد الرازق

قامت الفنانة غادة عبد الرازق بالكشف عن رد الفعل المتوقع منها إذا كان زوجها قد تمت إصابته بمرض الإيدز، ومن جانبها فقد صرحت الفنانة غادة عبد الرازق من خلال لقائها في برنامج “كتاب الشهرة” قائلة، “لو جوزي مريض إيدز هموته وأموت نفسي، لأنه أكيد لو جوزي جاله المرض هبقى أنا هبقى مريضة زيه ولو حبيبي هبلغ عنه مش هموت نفسي عشانه “.

غادة عبد الرازق- المصدر: "صحيفة اليوم"

فيلم الأجندة الحمراء

ومن جانب آخر، تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، عن الدور المثير التي قدمته في فيلم الأجندة الحمراء، وصرحت بأن هناك ظلم قد وقع عليها وتم تصنيفها كممثلة إغراء بسبب هذا الفيلم.

وقد أضافت الفنانة غادة عبد الرازق، أنه تم إجبارها على أن ترتدي قميص نوم في مشهد من مشاهد الفيلم، ولم تستطع أن ترفض وذلك، لأنها كانت تعمل بتصاريح من نقابة المهن التمثيلية في ذلك الوقت، وقد تم تهديدها بتقديم شكوى ضدها في النقابة، وقالت، أنها حست بالخوف بعد التهديدات التي صدرت لها، فتمت موافقتها على تصوير هذا المشهد.

مسلسل صيد العقارب

وقد بدأت الفنانة غادة عبد الرازق في تصوير أول المشاهد لها في مسلسل “صيد العقارب”، وذلك استعدادا ليتم عرض المسلسل في موسم رمضان المقبل 2024، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد حسن، ومن إنتاج في فينوميديا.

وعن مسلسل “صيد العقارب” فتخوض به الفنانة غادة الرازق السباق الرمضاني القادم، وسيتم عرض المسلسل على شاشات المتحدة، وأما عن أبطال المسلسل فيشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم الفنان رياض الخولي، الفنان محمد علاء جامايكا، الفنانة سيمون، الفنان فريد سيف النصر، الفنان عماد صفوت، الفنان أحمد ماهر، الفنانة ميار الغيطي، الفنانة سامية عاطف، ومجدي بدر، وأحمد ماجد، ومجموعة أخرى من نجوم الفن.

وقد صرحت الفنانة غادة عبد الرازق قائلة: إن مسلسل صيد العقارب هو أشبه بالمستحيل، موضحة: دايما يقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل تدور حول نفس ذلك المعنى.

مسلسل تلت التلاتة

جديرا بالذكر، أن الفنانة غادة عبد الرازق قد قدمت خلال السباق الرمضاني في العام الماضي مسلسل تلت التلاتة، والمسلسل كان عبارة عن خمس عشرة حلقة فقط، وشارك في المسلسل كل من الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنان الراحل مصطفى درويش، الفنانة ليلى أحمد زاهر، الفنان صلاح عبد الله، الفنانة نجوى فؤاد، وإحسان الترك، وتامر فرج، ومحمد القس، وعدد آخر من الفنانين، المسلسل من تأليف هبة الحسيني، ومن إخراج حسن صالح.