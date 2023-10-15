لورا طليقة شريف منير لأول مرة تحكي تفاصيل طلاقها .. علمت بخبر طلاقها مثلها مثل عامة الشعب من منشور | تفاصيل وصور

ظهرت الفنانة المعتزلة لورا، طليقة الفنان المصري الشهير شريف منير، ضيفة ببرنامج “القاهرة اليوم” الذي تقدمه الإعلامية المصرية نانسي مجدي، وتحدثت لورا عن موقف طلاقها من شريف منير.

صورة تجمع شريف منير وزوجته - نواعم

وقالت الفنانة المعتزلة لورا إنها علمت بخبر طلاقها مثلما علما عامة الشعب، وتم ذلك عندما نشر الفنان شريف منير، منشورا عبر صفحته الشخصية والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تضمن إعلان طلاقه من لورا.

حيث كتب الفنان شريف منير في المنشور على إنستجرام : “تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير”.

وكان إعلان شريف منير عن طلاق زوجته لورا في يوم ٢٥ سبتمبر الماضي، وقالت لورا إنه قرار غير لطيف وأزعج الأبناء.