وزارة العمل تعدل بين أصحاب العمل والعاملين.. تحسم الأمر في القضايا العمالية

أعلن وزير العمل مؤخرًا أن وزارة العمل ستصدر اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد خلال أسبوع وهو القانون الذي بدأ العمل به رسميًا مطلع سبتمبر الحالي، كما أوضح الوزير أن هذه اللوائح ستوضح بشكل تفصيلي آليات تطبيق المواد المختلفة للقانون بما يشمل حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالحد الأدنى للأجور والعلاوات والامتثال القانوني، ومن المتوقع أن تسهم هذه اللوائح في ضبط سوق العمل وتعزيز حماية حقوق العمال.

لوائح قانون العمل الجديد

أوضح الدكتور محمد جبران وزير العمل أن الوزارة أكملت إعداد جميع اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بقانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه من المقرر إصدارها خلال أسبوع على الأكثر لتصبح سارية المفعول، كما أشار الوزير خلال مداخلة هاتفية على أحد القنوات التليفزيونية إلى أن الوزارة تواصل التشاور مع جميع الجهات والأطراف المعنية؛ لضمان صياغة دقيقة وسلسة تمكن من تطبيق القانون بشكل عملي وفعّال على أرض الواقع.

كذلك فقد أكد “جبران” أن هذه اللوائح ستوفر إطارًا واضحًا لتنظيم سوق العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين والتزامات أصحاب الأعمال، ويسهم في ضبط العلاقة بين كافة الأطراف مع مراعاة المستجدات الحديثة ومتطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، على ذلك أكد الوزير على أن الهدف الأساسي من إصدار هذه اللوائح هو توفير حماية شاملة لجميع الأطراف وضمان الانسجام بين تطبيق القانون ومتطلبات العصر الحديث.

أكد جبران أن قانون العمل الجديد لا يصب في مصلحة جهة واحدة فقط؛ بل يهدف إلى خلق توازن عادل بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة، كما أوضح أن القانون يتضمن مواد واضحة وصارمة لا تحتمل التعديل، وتهدف إلى حماية العاملين من أي انتهاك لحقوقهم، وفي الوقت نفسه تطمئن المستثمرين على سلامة استثماراتهم ومصالحهم.

كذلك فقد أضاف أن القانون يشمل مشكلة بطء التقاضي في القضايا العمالية، مشيرًا إلى أن المحاكم المتخصصة ستتولى الفصل في النزاعات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر مما يقلل من تراكم القضايا ويوفر الوقت والجهد لكل الأطراف ويعزز الانضباط في سوق العمل.