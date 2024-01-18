لم يخونني.. ياسمين عبدالعزيز تخرج عن صمتها بعد طلاقها من العوضي

ضربت الفنانة ياسمين عبدالعزيز والنجم أحمد العوضي أروع الأمثلة في المودة والرحمة بين أي زوجين خاصة في عالم الفن بعدما أعلنا عن انفصالهم خلال الساعات الماضية الخبر الذي اجتاح منصات التواصل الاجتاعي خاصة بان هذا الثنائي كانا يمتلكان جماهيرية كبيرة نظرًا لاحترامهما المتبادل فيما بينهم حتى في انفصالهما أظهرا كم الرحمة والمودة التي كانت بينهم بخلاف ما نشاهده في انفصال الكثير من النجوم في الوسط الفني.

الفنانة ياسمين عبد العزيز

أول تعليق للفنانة ياسمين عبد العزيز بعدما أعلنت انفصالها عن أحمد العوضي

علقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على طلاقها خلال الدقائق الأخيرة كأول تعليق لها بعدما أعلنت انفصالها عن النجم الشهير أحمد العوضي وذلك بعدما تسائل الكثير من متابعيهم عن سبب الانفصال خاصة بأن الثنائي كانا يحبان بعضهما البعض حبًا كبيرًا وظهورهما المميز في العديد من الحلقات التلفزيونية بالرغم من فارق السن بينهم ولكنهم كانا متقاربين في التفاهم فيما بينهم.

ياسمين عبد العزيز: وانفصالنا شئ قدري .. مش بإيدينا

وقالت الفنانة ياسمين عبد العزيز في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.. “أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنوات جواز وانفصالنا شئ قدري .. مش بإيدينا”، وكانت ياسمين عبد العزيز قد أعلنت خبر انفصالها عن أحمد العوضي في منشور لها على الفيس بوك قائلة.. “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل الاحترام والتقدير”.

آخر ظهر للفنانة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي

وفي ذات السياق كان آخر ظهر للفنانة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي قبل طلاقهما كان في حفل وشوشة الذي كان في ديسمبر الماضي وكان ظهورهم مميز جدًا بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية وقاما برفع علم فلسطين الشقيقة على السجادة الحمراء كدعم منهم للقضية الفلسطينية ولم تظهر ياسمين عبد العزيز مع أحم العوضي في العرض الأول لفيلم الإسكندراني واكتفت بتهنئته بالفيلم بتهنئة عامة على غير عادتها في إنجاز ونجاح يقوم به أحمد العوضي فدائمًا ما كانت تداعبة بألفاظها تدل على حبها الشديد له.