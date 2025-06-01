لم تكن متوقعة لهذا الحد.. الحكومة تكشف خسائر عاصفة الإسكندرية | تفاصيل

ساعات قليلة شهدت فيها محافظة الإسكندرية أسوأ عاصفة رعدية مرت في تاريخها، عرفت باسم عاصفة حبات الثلج، اقتلعت الأشجار وحطمت شرفات المنازل واحترقت السيارات غرقت الأنفاق، وتمكن الذعر والقلق من قلوب سكان عروس البحر الأبيض المتوسط والمحافظات الساحلية المجاورة مطروح والبحيرة على وجه الخصوص.

ساعات عمل متواصلة في الأيام التالية من العاصفة الرعدية في محاولة فتح الشوارع الطرقات أمام المواطنين ورصد حجم الخسائر التي تسببت فيها العاصفة.

غرفة عمليات في انعقاد دائم

يشير الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير، مقدمتي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تعاملت بسرعة مع موجة الطقس السيئ في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن غرف العمليات بالمحافظات كانت في حالة انعقاد دائم للتعامل مع تداعيات عاصفة الإسكندرية التي بدأت فجر الجمعة.

سيناء أول المتأثرين!

بحسب خالد قاسم – إن مركز السيطرة التابع لوزارة التنمية المحلية نسق مع مراكز الأزمات في المحافظات المتأثرة، مشيرًا إلى أن محافظة شمال سيناء كانت أول المتأثرين حيث تم غلق ميناء العريش مساء الجمعة كإجراء احترازي بسبب الرياح الشديدة، ثم تبعتها محافظات البحيرة والإسكندرية والدقهلية والغربية.

خسائر بالجملة

أضاف: ما حدث في الإسكندرية لم يكن متوقعًا بهذه الحدة، حيث سقطت أمطار رعدية ثلجية مصحوبة برياح شديدة، ما أدى إلى سقوط أعمدة إنارة وأجزاء من عقارات في أحياء مثل المنتزه ووسط وشرق والجمرك.

وأسفر ذلك عن تضرر بعض السيارات التي كانت متوقفة أسفل هذه البنايات.

الحفاظ على سلامة الطلاب

أشار إلى أن تأجيل الامتحانات في الإسكندرية والبحيرة جاء بقرار من المحافظين، وكان الهدف منه الحفاظ على سلامة الطلاب وإتاحة الوقت أمام الأجهزة التنفيذية لسحب المياه من الشوارع.

جهود الهلال الأحمر المصري

كما أوضح أن منظمات المجتمع المدني، مثل الهلال الأحمر المصري، كانت على الأرض بالتنسيق الكامل مع المحليات، وعملت جنبًا إلى جنب مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي لرفع التجمعات المائية.

وفيما يخص الإنذارات المبكرة، أكد قاسم أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أرسلت تنبيهات مسبقة حول احتمالية سقوط أمطار ونشاط للرياح، وتم رفع درجة الاستعداد بالمحافظات، ولكن ربما كان من الضروري تكثيف التحذيرات الإعلامية بشكل أكبر لإبلاغ المواطنين بطبيعة الحالة الجوية.