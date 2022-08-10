لمدة 8 ساعات.. انقطاع المياه عن هذه المناطق يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

حذرت شركة مياه الشرب بالقاهرة، المواطنين من انقطاع المياه عن عدد من المناطق، يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويستمر انقطاع المياه لمدة 8 ساعات، حتي الساعة السادسة صباحًا من يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022، نتيجة لإجراء أعمال لحامات على خط قطر 600 متر، في أحد الشوارع، والتي تتسبب في ضعف المياه وانقطاعها.

انقطاع المياه عن هذه المناطق يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

كشفت شركة مياه الشرب في القاهرة، بأنه يتم قطع المياه عن مناطق “عبد المنعم رياض وأم بيومي وأرض الجنينة وبيجام بالكامل ومدينة السعادة والتعاون، وعزبة عثمان، ومنطقة منطي”، غدًا الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022 في تمام الساعة العاشرة مساءً، نتيجة لإجراء أعمال لحامات على خط قطر 600 متر، في شارع أحمد عرابي بمنطقة شبرا الخيمة، والتي تؤدي إلى ضعف المياه في الأماكن السابقة وانقطاعها لمدة 8 ساعات كاملة، لتعود المياه مرة أخري يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022، في تمام الساعة السادسة صباحًا.

وتعمل شركة المياه الشرب في القاهرة على توفير منتجات المياه لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وتغطية أكبر مساحة ممكنة في الجمهورية، وتقوم الشركة بصورة روتينية بإجراء الإصلاحات لخطوط المياه، والتي تتسبب في بعض الحالات في ضعف المياه وانقطاعها لمدة من الزمن.

وأكدت الشركة بأنها تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب، في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه غدًا، من “عبد المنعم رياض وأم بيومي وأرض الجنينة وبيجام بالكامل ومدينة السعادة والتعاون، وعزبة عثمان، ومنطقة منطي”، وأنه يمكن للمواطنين التواصل مع الشركة من خلال الاتصال على الخط الساخن 125، عبر الهاتف المحمول أو التليفون الأرضي، ويقوم أحد الموظفين بالرد في أسرع وقت ممكن لحل المشكلة الموجودة وللإجابة على كافة الاستفسارات.