لماذا شكرت سما المصري، مرتضى منصور وقالت عليه “أبو الرجولة”

قبل إلقاء القبض عليها، وخلال لقائها ببرنامج “قعدة ستات”، صرحت الفنانة سما المصري بأنها كانت محتجزة في السجن وأنها كانت ملتزمة جدا خلال قضائها للعقوبة ولم تكن تسبب مشاكل.

وأكدت أن لديها العديد من القضايا القانونية، وليست فقط الثلاث التي تمت محاكمتها فيها.

إشادة وشكر لمرتضى منصور

كما أشادت بالمستشار مرتضى منصور الذي قدم تنازل عن الدعاوى القضائية ضدها، وعبرت المصري عن شكرها له، معتبرة أنه أظهر شجاعة وأصالة في تصرفه.

الندم بعد فوات الأوان

كما اعترفت سما بأنها ارتكبت أخطأ في التعامل مع مرتضى منصور وأشخاص آخرين، وأعربت عن ندمها واعتذارها له ولأسرته، وأنها أدركت مدى الظلم الذي تعرضت له وتعرضت لعائلتها، وأنها تطمح في نسيان الماضي وتصحيح أخطائها.