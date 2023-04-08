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لماذا ترفض ياسمين رئيس ظهور ابنها في أي عمل فني؟

محمد صبحي عيد

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس خلال حوارها في برنامج “حبر سري” المذاع عبر قناة القاهرة والناس وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم رفضها لظهور ابنها في أي عمل فني.

سبب رفض ياسمين رئيس لظهور ابنها في أي عمل فني

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كشفت الفنانة ياسمين رئيس سبب رفض ياسمين رئيس لظهور ابنها في أي عمل فني، قائلة: إن ابنها لا يحب الظهور كثيرا، وسواء كان يحب ذلك أو لا فهي ترفض ظهوره في أي عمل فني، وذلك لأن الزمن حاليا مختلف عن السابق.

وأضافت أنه مع وجود السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي الأولاد يتواجدون بشكل كبير عليها، مشيرة إلى أنه أصبح أمر سلبي لهم، بسبب أن الناس ممكن تكتب تعليقات سلبية تؤذيهم ولا يتحملوها.

ابني مالوش ذنب انه اتولد في عائلة تعمل في الوسط الفني

قالت ياسمين رئيس في حوارها: ابني مالوش ذنب إنه اتولد في عائلة تعمل في الوسط الفني، أنا باحفظ عليه من ده، وهو حاليًا في سن ممكن يقرر الظهور أو لا، لكن هو مش بيحب الظهور خالص.

وأشارت إلى أنه ابنها وهو في سن 9 سنوات تترك له مساحة من الحرية في الاختيار، لكنها لا تشعر أنه يحب الظهور، ولكن فرضت عيله الانضمام للأنشطة التمثيلية في مدرسته، وفوجئت برفضه ذلك، وقال: مش معنى إنك ممثلة أنا كمان أمثل وإنه مش حابب يقف على المسرح”.

أول موقف شعرت فيه بالشهرة

قالت الفنانة ياسمين رئيس إن من أول موقف شعرت فيه بالشهرة كان بعد فيلم “هيبتا،” عندما كانت في مكان تطلب قهوة، وجاء لها أحد المعجبين وقال لها “هو أنتي بجد”، لترد عليه: “أه أنا بجد واتصور معايا”.

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محمد صبحي عيد

كاتب صحفي مصري يعمل في جريدة الوفد
لديه خبرات سابقة
عمل مدير تحرير لموقع بصراحة الإخباري ورئيس تحرير تنفيذي لموقع مصر البلد الإخبارية وموقع الديوان ومشرف عام على موقع الريادة نيوز

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