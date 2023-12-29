لماذا أصيب بالشلل فجأة… الموسيقار حلمي بكر يتصدر الترند

تصدر الموسيقار المصري المعروف حلمي بكر الترند على أغلب مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وكان ذلك بعد ما تردد عن إصابته بالشلل إثر تعرضه لعملية نصب من مدير أعماله السابق مما أحزنه كثيرا وتسبب ذلك في فقدانه التحكم في قدميه.

الموسيقار حلمي بكر- المصدر: "صدى البلد"

ومن جانبه فقد رفض الموسيقار حلمي بكر أن يتم نقله إلى المستشفى وكان ذلك سببا في إصابته بحالة نفسية شديدة، بعد ما حدث له، وقد كشفت زوجة الفنان حلمي “بكر سماح القرشي”، في تصريحات أدلت بها لبعض وسائل الإعلام في مصر، عن حالة الموسيقار الصحية والتطورات التي طرأت عليه، وقد قالت إنه يعاني منذ عدة أيام من صعوبة تحريك قدميه بشكل كامل.

سبب إصابته بالشلل

كما أضافت زوجة الموسيقار حلمي بكر أنه لم يكن لديه في يوم من الأيام أي مشكلة تتعلق بقواه العقلية أو مشكلة في الكلام، وقد بينت أن الموسيقار ما زال يتذكر كل شيء يحدث من حوله، وهو يتحدث في الأمور الفنية وإنه في كامل قواه العقلية، وقد أكدت أن ما أصابه كان سببه الرئيسي هو استيلاء مدير أعماله على أمواله، التي قدرت بحوالي 2 مليون و280 ألف جنيه.

وقد أشارت أن الفنانة نادية مصطفى والدكتور عاطف إمام هم من يترددون على زيارته والاطمئنان عليه بصفة مستمرة، مشيرة أنها تكثف جهودها الآن في البحث عن طبيب جيد يهتم بحالته، وذكرت أنه سوف يتم نقل الموسيقار إلى مستشفى للعلاج الطبيعي إذا كانت حالته بحاجة إلى ذلك.

وقد صرح مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية أن الفنان حلمي بكر يتلقى العلاج في هذا الوقت داخل منزله بعد أن قام بمتابعة حالته الصحية مجموعة من أشهر أطباء القصر العيني، مشيرا إلى أنه رفض أن يتم نقله لأحد المستشفيات بعد أن تدخلت النقابة، وذلك بسبب تدهور حالته الصحية.

نبذة عن الموسيقار حلمي بكر

الموسيقار حلمي عيد محمد بكر من مواليد حي حدائق القبة بمدينة القاهرة، كان والده عاشقا للفن ويجيد العزف على آلة الناي، وقد قام جده الأكبر عمدة إحدى القرى بطرده من القرية فذهب إلى القاهرة وقام حينها بممارسة بعض الأعمال الحرة، كانت بدايته الفنية بعد أن تخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية وعمل مدرس للموسيقى العربية بإحدى المدارس الحكومية، ولكنه قدم استقالته منها.

ثم قام بعد ذلك بأداء الخدمة العسكرية، وأثناء وجوده بالجيش حضرت الفنانة وردة الجزائرية لإحياء حفل غنائي للقوات المسلحة، وكان الموسيقار حلمي بكر حينها مشهورا في الكتيبة العسكرية الخاصة به أنه عاشق للموسيقى، وعندما استمعت الفنانة وردة إلى عدد من ألحانه أعجبت بها كثيرا وقامت بتقديمه إلى الأستاذ محمد حسن الشجاعي مدير الإذاعة المصرية في وقتها.

ويذكر أن الموسيقار حلمي بكر قام بتلحين أغنية “كل عام وأنتم بخير” التي أعطاها له الشجاعي، وتم تسجيل هذه الأغنية في الإذاعة بصوت المطرب عبد اللطيف التلباني والتي قد حققت نجاحا باهرا، ثم قام بعد ذلك بتلحين أغنية “لا يا عيوني” للمطرب ماهر العطار، ومن ذلك الوقت انطلق الموسيقار حلمي بكر ولمع نجمه كملحن وتوالت عليه العديد من الأعمال الفنية التي حازت على إعجاب الكثير.