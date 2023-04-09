للمقبلين على الزواج.. وزارة الصحة تصدر 79 ألف شهادة طبية موثقة

أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، عن زيادة عدد مراكز فحص المقبلين على الزواج إلى 302 مركزًا في جميع محافظات الجمهورية، مع العمل على زيادة أعداد المراكز تباعًا، تم الإعلان عن ذلك خلال حفل تدشين العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، والتي تم تنفيذها في إطار مبادرات الصحة العامة تحت شعار “100 مليون صحة”، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان في مقر المركز المصري للتحكم في الأمراض بإمبابة.

شهادات المقبلين على الزواج

وخلال مؤتمر صحفي، كشف الدكتور خالد عبدالغفار عن نتائج التشغيل التجريبي للمبادرة منذ 26 فبراير الماضي، حيث تم إجراء الفحص الطبي لأكثر من 110 ألف من راغبي الزواج، وإصدار 79 ألف شهادة طبية مؤمنة لهم، كما أشار إلى أن نسبة زواج الأقارب بلغت 12%.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، زيادة عدد مراكز فحص المقبلين على الزواج في جميع محافظات الجمهورية إلى 302 مركزًا، والعمل على زيادتها بشكل تدريجي.

وأكد الدكتور عبد الغفار على أهمية المبادرة في تحقيق الاستفادة الطبية والاجتماعية على المدى القصير والطويل، والوصول إلى جيل خال من الأمراض الوراثية والمعدية، وعرض الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، الفحوصات والخدمات المقدمة من خلال المبادرة، بما في ذلك التوعية المجتمعية وفحص ما قبل الزواج والتشخيص والعلاج.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف إجراء 12 فحصًا طبيًا للأمراض غير السارية، والأمراض المعدية والأمراض المنتقلة جنسيًا، وفصيلة الدم، والأمراض الوراثية، بالإضافة إلى الاستبيان النفسي والصحة الإنجابية.

مبادرة ١٠٠ مليون صحة للمقبلين على الزواج

تحدث الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مشاريع ومبادرات الصحة العامة، في مؤتمر صحفي عن المنظومة الإلكترونية المتاحة لمتابعة وتسجيل بيانات وإحالة الفحوصات الخاصة بمبادرة المقبلين على الزواج، حيث أوضح أنه تم ربطها ببيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.

كما ذكر الدكتور حساني آليات توفير الأجهزة والمستلزمات والكواشف السريعة لجميع الوحدات المخصصة لتنفيذ المبادرة، وتدريب 800 فرد من الفرق الطبية على آليات العمل بالمبادرة في 1000 منشأة طبية.

وبعد المؤتمر الصحفي، قام وزير الصحة والسكان بجولة تفقدية لمعامل المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، حيث تفقد أجنحة معامل الأمراض الوراثية والتسلسل الجيني وفصل الهيموجلوبين، التي تتم فيها تحليل عينات الدم لمبادرة المقبلين على الزواج.