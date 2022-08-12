للمرة الثانية.. محافظ الشرقية يُقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا بالنزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/2022، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 223 درجة بدلًا من 225 درجة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أصدر قرارًا سابقا بالنزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/2022، من 230 درجة إلى 225 درجة، قبل أن يقرر للمرة الثانية النزول بالحد الأدنى إلى 223 درجة للثانوي العام.

كما قرر محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي الفني التجاري إلى 170 درجة، للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/2022.

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية العامة

قال محافظ الشرقية إنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، والنزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2022/2023، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور وكذلك وصولا إلى عدد الطلاب المستهدف والمقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية والموزعين على عدد 1177 فصل دراسي بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة.

وأكد أن النزول بالحد الأدنى من شأنه إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع مستقبلًا على الأسرة والمجتمع ككل.

موعد تقديم طلاب المرحلة الثالثة

كشف محافظ الشرقية عن أن موعد تقديم طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق علي موقع وزارة التربية والتعليم، سيكون خلال الفترة من 11\8\2022 إلي 31\8\2022 بالأماكن الشاغرة بمدارس الثانوي العام.

النزول بالحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني

وقرر محافظ الشرقية أيضا النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الفني التجاري للعام الدراسي 2022/2023 من 175 درجة إلى 170 درجة، وذلك لاستكمال احتياجات المدارس الفنية التجارية من الطلاب المتقدمين وفق القواعد المنظمة للقبول.