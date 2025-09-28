أخبار مصر

للمرة الأولى.. درة تشارك البطولة أمام أحمد العوضي في رمضان 2026

علياء عمرو

تشارك رسميًا النجمة درة البطولة النسائية أمام النجم أحمد العوضي في مسلسل “علي كلاي”، والذي سيشارك في الموسم الرمضاني لعام 2026، وستقدم فيه دور زوجته، ويُعد هذا العمل الأول الذي يجمع بينهما.

المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، واللذان تعاونا مع أحمد العوضي في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل “فهد البطل”، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. كما تعاون المؤلف محمود حمدان مع أحمد العوضي أيضًا في مسلسل “حق عرب”، الذي عُرض في موسم رمضان 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقد أوضح أحمد العوضي سابقًا أن المسلسل لن يكون سيرة ذاتية للملاكم محمد علي كلاي، بل قصة مختلفة تمامًا، حيث يقدم فيه شخصية ملاكم في إطار درامي إنساني مليء بالأكشن والإثارة، كما أكد أن المسلسل سيكون أفضل من “فهد البطل” و”حق عرب”.

وعلى صعيد آخر، تقوم درة حاليًا بتصوير فيلم “الست لما” بجانب يسرا، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، ماجد المصري، انتصار، حمدي المرغني، محمد أنور، كريم عفيفي، دنيا سامي، رانيا منصور، محمد جمعة، أحمد صيام، محمود البزاوي، ومي حسن، ويظهر كل من كندة علوش والإعلامي خيري رمضان كضيوف شرف.

الفيلم من تأليف كيرلس أيمن فوزي ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.

ينتمي الفيلم إلى نوعية الأفلام الاجتماعية، حيث يطرح قضايا المرأة ومعاناتها بشكل اجتماعي خفيف. وقد أوشك تصويره على الانتهاء، ومن المقرر عرضه في شهر ديسمبر المقبل.

علياء عمرو

طالبة في ثانوي عام
بعمل كصحفية تحت التدريب في موقع نجوم مصرية
مهتمة بمتابعة الأخبار الفنية وكتابتها و آمل أن أقدم لكم محتوى مسليًا ودقيقًا ينال إعجابكم.


