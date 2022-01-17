للتأكد من منع الغش.. رئيس جامعة الفيوم يتفقد الاختبارات الالكترونية بكلية الطب

أجرى رئيس جامعة الفيوم، الدكتور ياسر مجدي حتاتة، جولة تفقدية للاختبارات الإلكترونية بكلية الطب للفصل الدراسي الأول بجامعة الفيوم، برفقة كل من الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعددًا من قيادات جامعة الفيوم من بينهم كل من الدكتور عاصم العيسوى القائم بأعمال عميد كلية الطب، إضافة إلى الدكتور حمدي محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك اليوم الاثنين .

جولة تفقدية لرئيس جامعة الفيوم كلية الطب

تأتي هذه الجولة التفقدية لرئيس جامعة الفيوم من أجل الاطمئنان على سير العملية الامتحانية والتأكد من عدم وجود حالات غش من خلال عملية المتابعة التي تتم من خلال متابعة كاميرات المراقبة المركزية بالكلية.

ونفذت وحدة الاختبارات الإلكترونية في مركز معلومات جامعة الفيوم الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول بكلية الطب والتمريض، والمعهد الفني للتمريض في جامعة الفيوم خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٢/١/١٥ وحتى الخميس ٢٠٢٢/٢/٣.

منع دخول الطلاب الامتحانات إلًا بعد الحصول على لقاح كورونا

وفي وقت سابق لها قررت جامعة الفيوم منع دخول الطلاب الامتحانات نصف العام إلًا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا، وأوضح الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، أنه تم إقامة مراكز طبية من أجل منح الطلاب والموظفين التطعيمات اللازمة في كل الكليات بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة.

وكشف الدكتور محمد فاروق خبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن إجمالي الطلاب الحاصلين على لقاح كورونا قائلًا أنه جرى تطعيم نحو 18 ألف طالب وموظف وعضو هيئة داخل جامعة الفيوم، وتلقى الكثير من المنتسبين للجامعة التطعيمات خارج جامعة الفيوم وذلك في المركز المخصصة من قبل مديرية الصحة بالفيوم، مشددًا على ضرورة التأكد من حصول الطلاب على تطعيمات لقاح كورونا.