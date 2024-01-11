لقاء سويدان: بقالي 9 سنين بحضر دروس دين.. وأنا بني آدمة قبل ما أكون فنانة

كشفت الفنانة لقاء سويدان، عن تفاصيل حضورها لمجالس العلم الشرعي والدروس الدينية لعدد من الشيوخ، حيث قالت في تصريحات صحفية: “بقالي 9 سنين بحضر مجالس علم شرعي ودروس مع الشيوخ رمضان عبد الرازق ورمضان عبد المعز.. وساعات كتير باخد معايا بنتي”.

الفنانة لقاء سويدان بالحجاب في جلسات تصوير سابقة - مصدر الصورة: إنستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وأضافت: “أنا بني آدمة قبل ما أكون فنانة.. والفن ده شغلي وجزء من حياتي لكن مش كل حياتي.. وبستأذن الشيوخ إني أطلع لايف وأسجل لإننا بنكون في بيوت ناس”.

وتابعت: “حبيت إن الناس تستفيد حتى لو واحد أو اتنين بس هبقى خدت حسنات عليهم.. وطلعت لايف زي ما بطلع لايف من المهرجانات الفنية عادي.. واللايف بتاع درس الشيخ رمضان عبد الرازق على الفيس بوك كان من أكتر اللايفات اللي عليها ترافيك والناس شجعوني في التعليقات إني أكرر ده”.

الجدير بالذكر أن الفنانة لقاء سويدان، تنتظر عرض مسلسلها الجديد “الوصفة السحرية”، وهو العمل الذي يشارك في بطولته كلًا من: شيري عادل، وهيدي كرم، وبسمة داود، من تأليف: هاني سرحان، وإخراج: دعاء عبد الوهاب.