لقاء حاشد لأسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة سوهاج تحت عنوان «من القلب إلى القلب»

شهدت جامعة سوهاج، يوم 20 أكتوبر الجاري، تنظيم أسرة “طلاب من أجل مصر” لقاءً طلابياً موسعاً حمل عنوان «اللقاء الرسمي الأول لطلاب من أجل مصر 2025 – لقاء من القلب إلى القلب»، وذلك بقاعة قناة السويس في الجامعة الجديدة، بحضور نحو 2000 طالب وطالبة من أعضاء الأسرة.

شارك في اللقاء كلٌّ من الأستاذ الدكتور رئيس جامعة سوهاج، والأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة ورئيس أسرة طلاب من أجل مصر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومنسقي الأنشطة الطلابية.

وخلال كلمته، أشاد رئيس الجامعة بالدور الوطني الذي تضطلع به أسرة «طلاب من أجل مصر» في تعزيز الوعي والانتماء لدى طلاب الجامعة، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تسهم في بناء جيل واعٍ قادر على تحليل الأحداث وفهم التحديات التي تواجه الدولة على المستويين الداخلي والخارجي.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن اللقاء يأتي في إطار حرص الجامعة على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشباب، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم في القضايا المجتمعية والوطنية، مشيراً إلى أن وعي الطلاب هو خط الدفاع الأول ضد الشائعات ومحاولات بث الإحباط.

كما أكد رئيس أسرة «طلاب من أجل مصر» أن الهدف من اللقاء هو توعية الطلاب بما يدور من أحداث على الساحتين الداخلية والخارجية، وترسيخ روح العمل الجماعي والمبادرة الإيجابية في خدمة الوطن والجامعة.

واختتم اللقاء بمجموعة من الحوارات المفتوحة بين الطلاب والقيادات الجامعية، تناولت القضايا الراهنة ودور الشباب في دعم مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.