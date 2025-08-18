أخبار مصر

لقاء القاهرة: عرض مصري جديد لوقف إطلاق النار في غزة والفصائل ترد اليوم

محمد خالد حسين

أفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن اللقاء، الذي جمع الفصائل الفلسطينية مع وزير المخابرات المصري والوفد القطري في القاهرة، كان إيجابيًا؛ حيث أظهر المشاركون مستوى عاليًا من المسؤولية، مع إصرار واضح على وقف الحرب في غزة.جانب من الجهود المصرية – القطرية في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، قدّم الجانب المصري خلال الاجتماع عرضًا جديدًا بشأن وقف إطلاق النار، يتضمن “مقاربات تجسيرية” لمقترح المبعوث الأمريكي الخاص، ويتكوف.

 

وأضافت المصادر أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية ستقدّم، اليوم، ردّها الرسمي على المقترح المصري الجديد؛ في خطوة قد تشكل تطورًا مهمًا في مسار الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق تهدئة شامل في قطاع غزة.

 

ويأتي هذا الحراك في ظل تكثيف الوساطات الإقليمية والدولية، وسط ضغوط متزايدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر، والتي خلّفت أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة في القطاع.

 

