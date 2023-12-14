لقاء الخميسي تستغيث: إزازة زيت الزيتون بقت بـ 1200 جنيه.. ارحموا الناس

أعربت الفنانة لقاء الخميسي، عن استيائها بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية، بما في ذلك ارتفاع سعر زيت الزيتون، حيث أكدت على التحديات التي تواجهها الأسر في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

الفنانة لقاء الخميسي في لقطة من أحد فيديوهاتها على التيك توك - مصدر الصورة: حساب لقاء الخميسي على تيك توك بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث نشرت لقاء، عبر خاصية القصص المصورة “ستوري” الملحقة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” مقطع فيديو حيث أعربت فيه عن دهشتها من ارتفاع سعر زيت الزيتون إلى 1200 جنيه، وأكدت على صعوبة هذه الوضعية بالنسبة للناس.

حيث قالت لقاء، في الفيديو الذي نشرته منذ ساعات قليلة: “عندي سؤال.. ودي أول مرة أتكلم في الموضوع ده.. إحنا رايحين على فين؟ لما إزازة زيت الزيتون دي سعرها بقى 1206 جنيه.. إيه بقى بجد.. إيه اللي فاضل؟.. يعني أنا واحدة ممنوعة من كل الزيوت.. أكل بإيه بمية؟ سيبكوا مني خالص طب بقية الحاجات بقى الناس عايشة ازاي؟ ارحموا الناس”.

وفي وقت سابق، ردت لقاء على الانتقادات التي وجهت لها بسبب ديانتها، حيث أكدت أنها مسلمة وعبرت عن احترامها لكافة الشعوب والديانات، مشددة على أهمية الوحدة الوطنية والتفاهم المتبادل.