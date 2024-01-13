فوجئت الفنانة لطيفة الجميع بالبكاء خلال تلقيها عزاء وفاة والدتها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. حرصت الإعلامية بوسي شلبي على مرافقتها في هذا الوقت الصعب، حيث توفيت والدة لطيفة داخل أحد المستشفيات في القاهرة بعد صراع مع المرض دام لما يقرب من شهر.

لطيفة تنهار في عزاء والدتها بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

لطيفة تشكر مصر وتونس على الوقوف بجوارها أثناء وفاة والدتها

قدَّمت لطيفة شكرها لكل من ساعدها من المسؤولين في مصر وتونس على نقل جثمان والدتها من مصر إلى تونس وتشييعه في مسقط رأسها. وأشادت بدور الوزارات التي ساهمت في هذا الإجراء، معربة عن امتنانها لله على دفن والدتها في تونس.

لطيفة تعلن عن وفاة والدتها

كانت لطيفة قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، الأول من يناير، عبر حسابها على إنستجرام عن وفاة والدتها، حيث كتبت: “أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي”.

نبذة عن الفنانة لطيفة

لطيفة، المغنية التونسية البارعة، وُلدت في 14 فبراير 1961، حيث بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة بمشاركتها في برنامج “نادي المواهب” في تونس عام 1978. سرعان ما لفتت انتباه الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، الذي أثنى على صوتها وقال لها الجملة الشهيرة “بخري صوتك”.

تعتبر لطيفة واحدة من أشهر الفنانات في العالم العربي، حيث أبدعت في العديد من الأغاني الناجحة مثل “الليالي”، و”أنا بعشقك”، و”حبيبي”، و”بحب في غرامك”. كما قدمت أدوارًا تمثيلية متميزة في عدة أفلام ومسلسلات، منها فيلم “سكوت حنصور” بإخراج يوسف شاهين.

بفضل موهبتها وإصرارها، حققت لطيفة نجاحًا كبيرًا على مدار مسيرتها الفنية، حيث تعتبر من رموز الغناء العربي. تبرز أيضًا كناشطة في الأعمال الخيرية، إذ أسست مؤسسة لطيفة الخيرية عام 2005، التي تدعم الأعمال الإنسانية في الوطن العربي.

تفاصيل وفاة والدة الفنانة الشهيرة لطيفة

توفيت والدة الفنانة لطيفة، السيدة “لطيفة عزيز”، صباح يوم الإثنين 1 يناير 2024، عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض. وكانت لطيفة قد أعلنت خبر وفاة والدتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، قائلة: “أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي”.

وكانت والدة لطيفة تعيش معها في القاهرة، حيث كانت ترافق ابنتها في رحلتها الفنية. وكانت لطيفة قد حرصت على مرافقة والدتها في المستشفى خلال فترة مرضها، حتى وفاتها.

وقد شيعت جنازة والدة لطيفة في تونس، حيث تم دفنها في مسقط رأسها في مدينة منوبة. وأعرب العديد من الفنانين والشخصيات العامة عن خالص تعازيهم للطيفة في وفاة والدتها، متمنين لها الصبر والسلوان.