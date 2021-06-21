لطلاب الإعدادية: تعرف على مدارس البترول في مصر

يقوم الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية بمجرد ظهور نتيجة الامتحانات بالبحث عن شروط الالتحاق بمدارس متخصصة منها مدارس البترول؛ حيث تُعد هدف لكثير من الطلاب بدلا من الثانوية العامة أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظرا لما تتمتع به هذه المدارس من توفير مستقبل أفضل وفرص عمل بعد التخرج لطلابها وأهمية هذا القطاع في مصر.

هذا وتنقسم مدارس البترول في مصر لمدارس حكومية ومدارس خاصة وجميعها يخضع لأشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وبعد أن تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2021 منذ أيام قليلة؛ يسعدنا نشر معلومات ومصاريف وشروط الالتحاق بتلك المدارس تسهيلا منا في تقديم المعلومات للطلاب وأولياء الأمور وهي كما يلي:

مميزات الالتحاق بمدارس البترول:-

مميزات أثناء الدراسة:-

يتم تأجيل التجنيد للملتحقين بالمدرسة الذين بلغوا سن التجنيد؛ مع توفر ميزة تقليل سنوات التجنيد لسنتين وذلك حسب ما تقره قوانين وزارة الدفاع المصرية. حصول الطالب على تدريبات عملية في شركات البترول بمصر بمرتبات شهرية مناسبة. وجود تدريب عملي داخل الورش بالمدرسة. استفادة الطالب بتأمين طبي وتأمين ضد الإصابات والمخاطر.

مميزات ما بعد التخرج:-

يحق للحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمدارس البترول الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا المتخصصة في مجال دراسته عن طريق مكاتب التنسيق. الشهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم ومصلحة الكفاية الإنتاجية وهي شهادة دبلوم فني صناعي. الشهادة معترف بها في جميع أنحاء العالم ولها الأولوية في دول الاتحاد الأوروبي. يمكن للخريج القيد بسجلات نقابة التطبيقيين.

مصاريف مدارس البترول:-

تتراوح مصاريف مدارس البترول الحكومية للعام الدراسي 2021 من 900 إلى 1000 جنيه مصري؛ في حين تتفاوت مصاريف الدراسة بمدارس البترول الخاصة من 3 الاف إلى 8 الاف جنيه مصري وذلك حسب التخصصات المتوفرة بالمدرسة.

عناوين مدارس البترول:-

مدارس البترول الحكومية:-

محافظة الإسماعيلية المدرسة الفنية التجريبية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات بالشيخ زايد (قسم بترول). محافظة مرسى مطروح وهي من أوائل مدارس البترول في مصر. محافظة بورسعيد المدرسة الفنية التكنولوجية التجريبية ببور فؤاد (قسم بترول).

مدارس البترول الخاصة:-

محافظة الإسكندرية المدرسة الثانوية الصناعية للبترول قسم باب شرق وابور المياه. محافظة الإسكندرية مدرسة الإسكندرية للبترول والنقل البحري المنتزه امام شارع الملك جوار قسم ثالث المنتزه. محافظة الإسكندرية مدارس الإسكندرية الصناعية للبترول والنقل البحري طريق 45 الدولي اول سكة الشعيرة طريق علي ماهر حوض 6 بجوار مطاعم قصر السنوسي للمشويات. محافظة الجيزة مدارس الإسكندرية الصناعية للبترول والنقل البحري حدائق الاهرام البوابة الثانية بوابة خفرع.

شروط الالتحاق:-

ألا يقل مجموع الطالب عن 150 درجة من 280 درجة مجموع درجات الشهادة الإعدادية. ألا يزيد عمر الطالب وقت تقدمه بطلب الالتحاق بمدار البترول عن 18 عاما. ضرورة اجتياز الطالب لجميع الاختبارات التي تقرها المدرسة. اجتياز الطالب للكشف الطبي والنفسي. إتقان الطالب اللغة الإنجليزية. اجتياز الطالب كشف الهيئة لتخصص البترول. اجتياز الطالب للكشف الرياضي.

كما وأنه يمكن للحاصلين على الشهادة الإعدادية الازهرية التقدم والالتحاق بمدارس البترول؛ مع أحقية البنات بالتقديم مع العلم بأنه يتم الفصل بينهم وبين البنين في الفصول الدراسية.