لخريجي الثانوية من الفتيات 2022.. تفاصيل التسجيل والقبول في المعاهد الفنية الصحية الشرطية

في بيان رسمي قامت بشره، أعلنت وزارة الداخلية المصرية وللمرة الأولى، عن قرارها بفتح باب التقديم والقبول بالمعاهد الفنية الشرطية، وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح للراغبين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، شعبة علمي علوم، بالإضافة لطلاب علمي علوم من خريجي المعاهد الأزهرية، هذا بالنسبة للأعوام بداية من 2019 وحتى 2022 للذكور وأعوام 2021 و2022 للفتيات، مع الأخذ في الاعتبار، أن الحد الأدنى للقبول بالمعاهد 60%، وبالنسبة للغة الانجليزية، فيجب ألا تقل درجة النجاح فيها عن ال65%.

القبول في المعاهد الفنية الصحية الشرطية

وبحسب البيان الذي نشرته وزارة الداخلية، فإن سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية قد بدأ بالفعل، وذلك من يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 8 سبتمبر المقبل، بداخل مختلف مستشفيات الشرطة الواقعة في “الإسكندرية ومدينة نصر طنطا وأسيوط”.

كما سيسمح باستلام الكراسات بعد استيفائها بالفترة، بداية من يوم الأحد الموافق 9 سبتمبر وحتى يوم 11 من نفس الشهر، من مقر المعهد الذي يقع في مستشفى الشرطة بمدينة نصر، كما ويمكن للراغبين، الدخول على موقع وزارة الداخلية المصرية الرسمي، ليتمكنوا من مراجعة جميع الشروط المطلوب توافرها لدى المتقدمين لضمان قبولهم، بحسب ما أوضحت الجهات المسؤولة بالدولة.

وعن فترة الدراسة بداخل المعهد، فقد أوضحت وزارة الداخلية المصرية أن الدراسة مستمرة حتى سنتين، وفي النهاية سيحصل الخريجين على درجة دبلوم المعاهد الفنية الشرطية وسيتم تعيينه في درجة معاون أمن ثالث، ليسمح له بالترقي بعدها في الدرجات التالية، كما يجب على الطالب أن يقضي فترة تدريب أساسي، تستمر ل3 شهور بداخل المعاهد بنظام الإقامة، بينما باقي سنوات الدراسة ستكون بنظام التردد اليومي، هذا في ظل التطوير المستمر الذي تسعى الدولة لإحداثه في نظام الخدمات الطبية لديها.