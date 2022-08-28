لجنة تسعير البنزين تعلن الموعد الجديد لإعلان أسعار البنزين والمنتجات البترولية فى جميع المحافظات المصرية

أعلنت مصادر رسمية الموعد الرسمي الجديد المحدد والذى يتم فيه إعلان أسعار البنزين الجديدة في مصر، وهي الأسعار المقرر أن يتم تطبيقها في جميع أنحاء الجمهورية، وهي الأسعار التي يتم تحديدها من جانب لجنة تسعير البنزين وباقي المواد البترولية والمسؤولة رسميا عن أسعار البنزين في مصر، وسوف نستعرض الآن موعد إعلان أسعار البنزين الجديدة.

الموعد الجديد لإعلان أسعار البنزين والمنتجات البترولية

وقد أشارت لجنة تسعير البنزين أنه سوف تجتمع رسميا في نهاية سبتمبر المقبل، لكي يتم العمل على دراسة تحديد أسعار البنزين الجديدة، وهي الأسعار المقرر أن يتم إقرارها بعد موافقة السلطة المختصة رسميا في بداية من شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم تطبيق الأسعار بناء على معايير تحديد سعر البنزين والمنتجات البترولية المتبعة في مصر، فنجد أنها تحدد بناء على عدد من المعايير والمحددات العامة والتي تتمثل في مراعاة البعد الاجتماعي.

أسعار البنزين والسولار في مصر الآن

عوامل تحديد أسعار البنزين في مصر

وقد أشارت لجنة تسعير البنزين في مصر إلى أن هناك عدد من العوامل التي تتحكم في تحديد وإعلان أسعار البنزين الجديدة، وذلك بناء على ما تحدده رسميا لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار البنزين، ومن بين هذه العوامل هو سعر صرف الدولار وكذلك الأسعار التي يسجلها النفط على المستوى العالمي، بالإضافة إلى عامل هام يتمثل في احتساب قيمة النقل والتكرير والأعباء الأخرى، فنجد أن أسعار النفط العالمية تتحكم بشكل كبير في العمل على تحديد سعر البنزين في مصر وفي جميع دول العالم بشكل كبير، والتي يكون لها تأثير كبير، حيث إنها على سبيل المثال تؤثر بنسبة 54% في تحديد أسعار البنزين المحلية التي يتم اعتمادها بالولايات المتحدة.