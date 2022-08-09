لتقديم العلاج المجاني للمصابين.. جامعة قناة السويس تطلق قافلة شاملة لقرية البياضية

قرر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إعادة تكليف الدكتورة ريمان أحمد عبد العال، الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة، إلى منصب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إضافة إلى قيام رئيس الجامعة بإصدار قرارًا بتعيين الدكتورة رشا الفقي، الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة، وكيلاً لكلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، كما حضرت الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، حفل تسليم القرار، وكذلك الدكتور أشرف غالي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتمنى لهم الدكتور ناصر مندور، التوفيق في المهمة الموكلة إليهم في سبل التعاون المثمر مع فريق الكلية، معربًا عن إعجابه بالأداء المتميز لكلية التجارة خلال هذا العام وسرعة إنجازها جميع النتائج، وانتظام الدراسة في الفصل الصيفي للبرامج المهنية، وكشف رئيس جامعة قناة السويس، عن بدء الدراسة بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، والتي تعتبر جامعة حكومية أهلية أسستها جامعة قناة السويس، كما تضم الجامعة مجموعة من الكليات والبرامج الدراسية، وذلك وفقًا لبيان صدر يوم الاثنين، حيث يحصل الطلاب هناك على شهادات معتمدة من خلال المجلس الأعلى للجامعات وجامعة قناة السويس.

تقديم العلاج المجاني للمصابين

وفي سياق آخر، كشف الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن انطلاق قافلة شاملة للجامعة لقرية البياضية، متصلة بالمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك بهدف الكشف وتقديم العلاج المجاني للمصابين، ضمن مبادرة “حياة كريمة” تليق بالمواطن المصري، وترفع من المستوى المعيشي للمواطنين في القرى الأشد احتياجًا، لاحتوائها على العديد من التخصصات الطبية، إضافة إلى توفير الأدوية المجانية مع تحويل الحالات التي تتطلب التدخل للعمليات الجراحية والفحوصات الإجبارية المراد إجراؤها في المستشفى الجامعي.

كما قام علماء الجامعة بزيارة بعض المزارع والحقول والبساتين، وذلك بهدف حل المشاكل التي يطرحها المزارعون في أشجار المانجو والمحاصيل، وحث أساتذة كلية الزراعة على ضرورة اتباع إجراءات التقليم الصحيحة والري المناسب، لتجنب الأضرار الناجمة عن ملوحة التربة، وكذلك توزيع المبيدات والأدوية الزراعية بالمجان على المزارعين.