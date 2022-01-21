لا نية لتأجيلها … وزير التعليم يوضح: الامتحانات في موعدها ويكشف حقيقة تعديلات الخطة الدراسية

أدلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بتصريحات صحفية أكد فيها بأن الامتحانات ستُقام في موعدها المقرر له ولم يتم طرح أي اقتراحات تتعلق بوجود أي تغييرات في الخريطة الدراسية للفصل الدراسي الثاني، وأشار لأن الطلاب سيحضرون امتحاناتهم في هدوء تام وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه خلال الوقت الراهن، واستكمل تصريحاته كاشفاً بأن امتحانات سنوات النقل قد انتهت بالفعل يوم الخميس 20 يناير، ومن المنتظر أن يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي امتحاناتهم في الفترة التي تبدأ من 22 يناير وحتى 3 من فبراير على أن تكون أيام الامتحانات تبادلية منعاً للازدحام بين الطلاب.

وزير التعليم ينصح بعدم الانصياع وراء الشائعات

وفي نفس السياق، كانت وزارة التعليم قد أكدت على ضرورة الابتعاد عن الشائعات المغرضة حيث أنه لا توجد أي تعديلات في مواعيد امتحانات الترم الأول للأول والثاني الثانوي كما أن كل الشائعات التي يتم سردها لا أساس لها من الصحة، وفي وقت سابق، كانت الوزارة قد سلطت الضوء على أهم الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها فضلاً عن تحديد أيام الامتحانات التي تبدأ من 22 يناير وحتى الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022، وتتم الاختبارات مع تطبيق الملاحظات التالية:

شددت الوزارة على إجراء امتحانات المواد من خارج المجموع خلال يومي 15 و 17 يناير 2022.

سيتم عقد الامتحانات في المدارس وتكون ورقية بلجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

لابد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية بصرامة وعلى كل الطلاب مراعاة ذلك.

ينبغي على الطلاب جميعاً مراعاة الوقت المخصص لكل مادة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

الجدير بالذكر أن الصف الأول الثانوي يستهل امتحاناته يوم السبت الموافق 22 يناير بمادة اللغة العربية، يليه يوم الإثنين 24 يناير بمادة الكيمياء، ثم مادة الجغرافيا يوم الأربعاء الموافق 24 من يناير، ويوم السبت الموافق 29 من يناير يمتحن الطلاب مادتي التاريخ والأحياء، والسبت الموافق 29 يناير مادة اللغة الأجنبية الأولى، ثم يمتحن مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق يوم الإثنين 31 يناير، والرياضيات واللغة الأجنبية الثانية يوم الأربعاء 2 فبراير.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

يبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي امتحاناتهم يوم 23 يناير بمادة اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات ومادة الجغرافيا، ثم يوم الثلاثاء 25 يناير بمادة اللغة الأجنبية الأولى، أما عن يوم الأحد 30 يناير يمتحن الطلاب مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات والفلسفة والمنطق.

يوم الثلاثاء 1 فبراير اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ وأخيراً الخميس 3 فبراير يختتم الطلاب امتحاناتهم بمادة الكيمياء وعلم النفس الاجتماع.