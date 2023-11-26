لا قبل ولا بعد الانتخابات.. لا خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار

قال الاعلامي خيري رمضان نقلاً عن مصدر مسؤول، أنه لن يكون هناك خفضاً لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

لا تعويم- المصدر: خيري رمضان اعلامي مصري

جاء ذلك أثناء حديث الإعلامي المصري في برنامجه “حديث القاهرة”، وأضاف رمضان أن المصدر المسؤول أكد له أن القرار هو من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وليس من أي شخص آخر، حيث تم الاستقرار على عدم الخفض مرة أخرى لقيمة الجنيه لا قبل ولا بعد الانتخابات الرئاسية.

وعن وسائل وطرق توفير الدولار، قال المصدر لرمضان، أنه سيكون عبر أكثر من مشروع بالإضافة إلى تقليل الاستيراد من الخارج، وهو الأمر الذي سيزيد من دخل مصر الدولاري خلال الفترة القادمة، كما أنه سيدخل في الفترة القصيرة القادمة مبلغ 13.5 مليار دولار.

الدولار هو ما سينخفض

وأوضح رمضان أن المصدر أكد له أنه لن يحدث شئ مخالف لهذا السيناريو، وأن هذا هو قرار الحكومة المصرية مشيراً إلى أننا لسنا بحاجة لخفض آخر، وأن الدولار هو ما سينخفض.